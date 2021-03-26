Коронавірус у Львові та області: кількість нових хворих продовжує зростати

З початку пандемії коронавірус виявили у 98,74 тисячі жителів Львівщини. 25 березня лабораторії провели 3,5 тисячі ПЛР-тестів. Так, COVID-19 підтвердили у понад 1,3 тисячі людей.

Станом на 26 березня у стаціонарах львівських лікарень перебувають 932 людей. У 834 пацієнтів підтвердили коронавірус.

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Коронавірус виявили у понад 1,3 тисячі людей

Загалом на Львівщині захворіли 98,74 тисячі людей. На жаль, 2569 пацієнти померли від ускладнень хвороби. Проте понад 77,11 тисячі людей одужали.

У Львові з початку пандемії коронавірус підтвердили у понад 48,39 тисячі людей. Понад 38,09 тисячі хворих вже одужали, а 1198 – померли.

Лабораторні центри 25 березня провели 3560 ПЛР-тестів. Так, коронавірус підтвердили у 1304 жителів Львівщини, серед яких 652 львів'ян.



На Львівщині понад 98,74 тисячі людей захворіли на коронавірус / Фото ЛМР

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У стаціонарах перебувають понад 900 людей

Загалом в стаціонарах львівських медзакладів лікуються 932 пацієнти. У 834 людей є коронавірус, 66 – перебувають у реанімації, а 26 людей – підключені до апаратів ШВЛ. 25 березня до лікарень потрапили 103 хворих, а 44 людей виписали.

У 8 міській клінічній лікарні перебувають 220 пацієнтів;

у 1 міській клінічній лікарні – 136 пацієнтів;

у лікарні швидкої медичної допомоги – 445 пацієнтів;

у 5 міській клінічній лікарні – 91 пацієнт;

у 4 міській лікарні – 3 пацієнти;

у пологовому – 37 пацієнток.

З 25 березня Львівщина перейшла у червону карантинну зону . В області почали діяти обмеження, передбачені для найвищого рівня епідемнебезпеки.



Головне про карантин в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу