Коронавірус у Львові та області: кількість нових хворих продовжує зростати

Джерело:Львівська міськрада
З початку пандемії коронавірус виявили у 98,74 тисячі жителів Львівщини. 25 березня лабораторії провели 3,5 тисячі ПЛР-тестів. Так, COVID-19 підтвердили у понад 1,3 тисячі людей.
Станом на 26 березня у стаціонарах львівських лікарень перебувають 932 людей. У 834 пацієнтів підтвердили коронавірус.
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Загалом на Львівщині захворіли 98,74 тисячі людей. На жаль, 2569 пацієнти померли від ускладнень хвороби. Проте понад 77,11 тисячі людей одужали.
У Львові з початку пандемії коронавірус підтвердили у понад 48,39 тисячі людей. Понад 38,09 тисячі хворих вже одужали, а 1198 – померли.
Лабораторні центри 25 березня провели 3560 ПЛР-тестів. Так, коронавірус підтвердили у 1304 жителів Львівщини, серед яких 652 львів'ян.
На Львівщині понад 98,74 тисячі людей захворіли на коронавірус / Фото ЛМР
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Загалом в стаціонарах львівських медзакладів лікуються 932 пацієнти. У 834 людей є коронавірус, 66 – перебувають у реанімації, а 26 людей – підключені до апаратів ШВЛ. 25 березня до лікарень потрапили 103 хворих, а 44 людей виписали.
Головне про карантин в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу