Наразі у стаціонарах львівських лікарень перебувають 599 пацієнтів. У 564 хворих підтвердили коронавірус.

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Коронавірус виявили у 48 людей

Загалом на Львівщині на коронавірус захворіли понад 130,41 тисячі людей. На жаль, 3297 пацієнтів померли від ускладнень COVID-19. Проте понад 105,18 тисячі людей одужали.

людей. На жаль, 3297 пацієнтів померли від ускладнень COVID-19. Проте понад 105,18 тисячі людей одужали. У Львові з початку пандемії коронавірус підтвердили у понад 63,94 тисячі людей. 52,98 тисячі хворих вже одужали, а 1620 – померли.

людей. 52,98 тисячі хворих вже одужали, а 1620 – померли. Лабораторні центри 4 травня провели 796 ПЛР-тестів . Коронавірус підтвердили у 48 жителів Львівщини, серед яких 30 львів'ян.

. Коронавірус підтвердили у 48 жителів Львівщини, серед яких 30 львів'ян. У стаціонарах львівських лікарень перебувають 599 пацієнтів з пневмоніями. У 564 людей підтвердили коронавірус, 52 – перебувають у реанімації, а 24 – підключені до апаратів ШВЛ.

пацієнтів з пневмоніями. У людей підтвердили коронавірус, 52 – перебувають у реанімації, а 24 – підключені до апаратів ШВЛ. 4 травня до медзакладів потрапили 24 людини, а виписали 5 пацієнтів.



На Львівщині на COVID-19 захворіли понад 130 тисяч людей / Фото ЛМР

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У Львові досить стабільна ситуація з коронавірусом

Мер Львова Андрій Садовий розповів, що у 2021 році львів'яни мали дещо стишене відчуття свята на Великдень. Зазвичай містяни веселяться, долучаються до гаївок, Обливаного понеділка, проте цьогоріч у місті не проводили ніяких заходів. За словами Садового, у цьому є свої плюси.

Зараз достатньо рівна ситуація у Львові із захворюваністю на коронавірус. Сьогодні ми маємо показник, який в нас був в березні, коли ситуація була значно кращою, перед великим локдауном,

– зазначив міський голова.

Мер звернувся до львів'ян з проханням бути максимально обережними. Адже 5 травня усі учні повернулись до шкіл, тож, за словами Садового, він би дуже хотів у такому ж спокійному режимі довести до кінця навчальний рік.

Зверніть увагу! З 26 квітня Львівщина перейшла у жовту карантинну зону. Тож у Львові, своєю чергою, послабили карантинні обмеження.



Головне про карантин в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу