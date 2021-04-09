З початку пандемії коронавірус виявили у понад 115 тисяч жителів Львівщини. 8 квітня лабораторії провели 2984 ПЛР-тести. COVID-19 підтвердили у 1639 людей.

Станом на 9 квітня у стаціонарах львівських лікарень перебувають 1125 хворих. У 1065 пацієнтів підтвердили коронавірус.

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Коронавірус виявили у понад 1,5 тисячі людей

Загалом на Львівщині на коронавірус захворіли понад 115 тисяч людей. На жаль, 2797 пацієнтів померли від ускладнень хвороби. Проте понад 84,23 тисячі людей одужали.

У Львові з початку пандемії коронавірус підтвердили у понад 56,62 тисячі людей. 41,65 тисячі хворих вже одужали, а 1350 – померли.

Лабораторні центри 8 квітня провели 2984 ПЛР-тести. Так, коронавірус підтвердили у 1639 жителів Львівщини, серед яких 819 львів'ян.



На Львівщині на COVID-19 захворіли понад 115 тисяч людей / Фото ЛМР

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Яка ситуація у лікарнях

У стаціонарах львівських медзакладів перебувають 1125 пацієнтів з пневмоніями. У 1065 хворих є коронавірус, 66 – перебувають у реанімації, а 32 – підключені до апаратів ШВЛ. 8 квітня у львівські лікарні потрапили 95 людей, а виписали 69 пацієнтів.

У 8 міській клінічній лікарні перебувають 262 пацієнти;

у 1 міській клінічній лікарні – 166 пацієнтів;

у лікарні швидкої медичної допомоги – 557 пацієнтів;

у 5 міській клінічній лікарні – 105 пацієнтів;

у 4 міській лікарні – 6 пацієнтів;

у пологовому – 29 пацієнток.

Зверніть увагу! Наразі Львівщина перебуває у червоній зоні. В області діють обмеження, передбачені для найвищого рівня епідемнебезпеки.



Головне про карантин в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу