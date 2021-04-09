Коронавірус у Львові та області: знову понад 1,5 тисячі нових хворих за добу

Джерело:Львівська міськрада
З початку пандемії коронавірус виявили у понад 115 тисяч жителів Львівщини. 8 квітня лабораторії провели 2984 ПЛР-тести. COVID-19 підтвердили у 1639 людей.
Станом на 9 квітня у стаціонарах львівських лікарень перебувають 1125 хворих. У 1065 пацієнтів підтвердили коронавірус.
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Загалом на Львівщині на коронавірус захворіли понад 115 тисяч людей. На жаль, 2797 пацієнтів померли від ускладнень хвороби. Проте понад 84,23 тисячі людей одужали.
У Львові з початку пандемії коронавірус підтвердили у понад 56,62 тисячі людей. 41,65 тисячі хворих вже одужали, а 1350 – померли.
Лабораторні центри 8 квітня провели 2984 ПЛР-тести. Так, коронавірус підтвердили у 1639 жителів Львівщини, серед яких 819 львів'ян.
На Львівщині на COVID-19 захворіли понад 115 тисяч людей / Фото ЛМР
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У стаціонарах львівських медзакладів перебувають 1125 пацієнтів з пневмоніями. У 1065 хворих є коронавірус, 66 – перебувають у реанімації, а 32 – підключені до апаратів ШВЛ. 8 квітня у львівські лікарні потрапили 95 людей, а виписали 69 пацієнтів.
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