З початку пандемії коронавірусу хворобу підтвердили у понад 80,57 тисячі людей. Лабораторні центри 3 березня провели 1606 ПЛР-тестів та виявили 590 випадків інфікування COVID-19.

У львівських медзакладах наразі лікуються 396 людей. У 343 пацієнтів підтвердили коронавірус.

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Скільки на Львівщині хворих на коронавірус

Загалом на Львівщині на коронавірус захворіли понад 80,57 тисячі людей. На жаль, 2308 хворих померли від ускладнень. Проте понад 70 тисяч пацієнтів одужали.

У Львові за цей період COVID-19 підтвердили у понад 38,75 тисячі людей. З них понад 34,16 тисячі пацієнтів вже одужали, а 1057 хворих померли.

Лабораторні центри 3 березня провели 1606 ПЛР-тестів. Так, коронавірус підтвердили у 590 людей, серед яких 304 львів'ян.



На Львівщині на коронавірус захворіли понад 80,5 тисячі людей / Фото ЛМР

Яка ситуація у львівських лікарнях

Загалом в стаціонарах львівських лікарень перебувають 396 пацієнтів. У 343 людей є коронавірус, 26 – перебувають у реанімації, а 10 – підключені до апаратів ШВЛ. Протягом доби 3 березня до лікарень потрапили 45 людей, а виписали 35 пацієнтів.

У 8 міській клінічній лікарні перебувають 77 пацієнтів;

у 1 міській клінічній лікарні – 63 пацієнти;

у лікарні швидкої медичної допомоги – 158 пацієнтів;

у 5 міській клінічній лікарні – 82 пацієнти;

у 4 міській лікарні – 1 пацієнт;

у пологовому – 15 пацієнток.



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