Коронавірус у Львові та області: яка ситуація в лікарнях і скільки нових хворих

Станом на ранок 17 лютого на Львівщині підтвердили понад 74,7 тисячі випадків інфікування коронавірусом. За минулу добу COVID-19 виявили у 183 людей, серед яких – 93 львів'ян.

Наразі у львівських медзакладах перебувають 267 людей. У 217 пацієнтів підтвердили коронавірус.

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Скільки нових хворих на коронавірус

Загалом на Львівщині на коронавірус захворіли понад 74,76 тисячі людей. На жаль, 2207 пацієнтів померли від ускладнень хвороби. Проте понад 66,52 тисячі хворих одужали. У Львові з початку пандемії коронавірусу хворобу підтвердили у 35,75 тисячі людей, з яких понад 32,46 тисячі пацієнтів вже одужали. Проте 1007 пацієнтів померли.

За добу 16 лютого лабораторні центри провели 972 ПЛР-тестів, з яких 183 виявились позитивними. Так, коронавірус підтвердили у 93 львів'ян. Залишку проб у холодильнику немає.



На Львівщині від коронавірусу одужали понад 66,5 тисячі людей / Фото ЛМР

Скільки пацієнтів у Львівських лікарнях

Загалом в стаціонарах львівських медзакладів перебувають 267 пацієнтів. У 217 людей підтвердили коронавірус. 16 пацієнтів перебувають у реанімації, а 4 людини підключені до апаратів ШВЛ. За останню добу до лікарень потрапили 35 пацієнтів, а 38 – виписали.

У 8 міській клінічній лікарні станом на ранок перебувають 25 пацієнтів,

у 1 міській клінічній лікарні – 45 пацієнтів,

у лікарні швидкої медичної допомоги – 139 пацієнтів,

у 5 міській клінічній лікарні – 45 пацієнтів,

у 4 міській лікарні – 2 пацієнти,

у пологовому — 11 пацієнток.



Ризик смерті від коронавірусу / Джерело: European Journal of Epidemiology / Інфографіка 24 каналу