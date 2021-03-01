На Львівщині з початку пандемії коронавірусу хворобу виявили у понад 79 тисяч людей. Протягом доби 28 лютого COVID-19 підтвердили у 315 жителів області, серед яких 227 львів'ян.

У львівських медзакладах наразі перебувають 365 пацієнтів. У 311 з них підтвердили коронавірус.

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Скільки на Львівщині нових хворих на коронавірус

Загалом на Львівщині на коронавірус захворіли понад 79,23 тисячі людей. На жаль, 2279 хворих померли від ускладнень. Проте понад 69,38 тисячі пацієнтів одужали.

У Львові за цей період COVID-19 підтвердили у понад 38 тисяч людей. Понад 33,76 тисячі пацієнтів вже одужали, а 1044 людей померли.

За оперативними даними, 28 лютого лабораторні центри провели 864 ПЛР-тести. Так, коронавірус підтвердили у 315 людей, серед яких 227 львів'ян.



На Львівщині на коронавірус захворіли понад 79 тисяч людей / Фото ЛМР

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Яка ситуація у львівських медзакладах

Загалом в стаціонарах львівських медзакладів перебувають 365 людей. У 311 пацієнтів підтвердили коронавірус, 20 – перебувають у реанімації, а 9 людей – підключені до апаратів ШВЛ. За добу 28 лютого до лікарень потрапили 18 людей, а виписали 1 пацієнта.

У 8 міській клінічній лікарні перебувають 56 пацієнтів;

у 1 міській клінічній лікарні – 54 пацієнти;

у лікарні швидкої медичної допомоги – 157 пацієнтів;

у 5 міській клінічній лікарні – 83 пацієнти;

у 4 міській лікарні – 2 пацієнти;

у пологовому – 13 пацієнток.



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