Коронавірус у Львові та області: Львівщина – один із лідерів за кількістю хворих

З початку пандемії коронавірус виявили у 102,83 тисячі жителів Львівщини. 29 березня лабораторії провели 2 063 ПЛР-тести. Так, COVID-19 підтвердили у 961 людини.

Станом на 30 березня у стаціонарах львівських лікарень перебувають 1 017 людей. У 940 пацієнтів підтвердили коронавірус.

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Коронавірус виявили у понад 900 людей

Загалом на Львівщині захворіли 102,83 тисячі людей. На жаль, 2 610 пацієнтів померли від ускладнень хвороби. Проте понад 78,77 тисячі людей одужали.

У Львові з початку пандемії коронавірус підтвердили у понад 50,37 тисячі людей. 38,96 тисячі хворих вже одужали, а 1237 – померли.

Лабораторні центри 29 березня провели 2 063 ПЛР-тести. Так, коронавірус підтвердили у 961 жителя Львівщини, серед яких 502 львів'ян.



На Львівщині на COVID-19 захворіли майже 109 тисяч людей / Фото ЛМР

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Яка ситуація у лікарнях

У стаціонарах лікарень Львівщини перебувають 3 177 хворих на пневмонію. У 2 583 людей підтвердили коронавірус, 2 583 – перебувають у реанімації, а 66 – підключені до апаратів ШВЛ. 29 березня в лікарні потрапили 309 пацієнтів, а виписали 267 людей.

У медзакладах Львова на стаціонарному лікуванні з пневмоніями перебувають 1 017 пацієнтів. У 940 хворих є коронавірус, 68 – перебувають у реанімації, а 25 – підключені до апаратів ШВЛ. 29 березня у львівські лікарні потрапили 144 людей, а виписали лише 69 пацієнтів.

У 8 міській клінічній лікарні перебувають 246 пацієнтів;

у 1 міській клінічній лікарні – 148 пацієнтів;

у лікарні швидкої медичної допомоги – 484 пацієнти;

у 5 міській клінічній лікарні – 95 пацієнтів;

у 4 міській лікарні – 3 пацієнти;

у пологовому – 41 пацієнтка.

З 25 березня Львівщина перейшла у червону карантинну зону . В області почали діяти обмеження, передбачені для найвищого рівня епідемнебезпеки.



Головне про карантин в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу