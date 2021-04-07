Коронавірус у Львові та області: скільки нових хворих та пацієнтів у лікарнях

Джерело:Львівська міськрада
З початку пандемії коронавірус виявили у понад 112,1 тисячі жителів Львівщини. 6 квітня лабораторії провели 3596 ПЛР-тестів. COVID-19 підтвердили у 1085 людей.
Станом на 7 квітня у стаціонарах львівських лікарень перебувають 1103 хворих. У 1050 пацієнтів підтвердили коронавірус.
Актуально Ми вступили у період постійних пандемій, – Садовий розповів, чи зупинять сполучення зі Львовом
Загалом на Львівщині на коронавірус захворіли понад 112,19 тисячі людей. На жаль, 2762 пацієнти померли від ускладнень хвороби. Проте понад 82,98 тисячі людей одужали.
У Львові з початку пандемії коронавірус підтвердили у понад 55,25 тисячі людей. 41,05 тисячі хворих вже одужали, а 1325 – померли.
Лабораторні центри 6 квітня провели 3596 ПЛР-тестів. Так, коронавірус підтвердили у 1085 жителів Львівщини, серед яких 628 львів'ян.
На Львівщині на COVID-19 захворіли понад 112 тисяч людей / Фото ЛМР
Цікаво Треба готуватися до непростих часів, – Садовий про ситуацію з COVID-19 у Львові
У стаціонарах львівських медзакладів перебувають 1103 пацієнти з пневмоніями. У 1050 хворих є коронавірус, 65 – перебувають у реанімації, а 33 – підключені до апаратів ШВЛ. 6 квітня у львівські лікарні потрапили 96 людей, а виписали 77 пацієнтів.
Головне про карантин в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу