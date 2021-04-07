Коронавірус у Львові та області: скільки нових хворих та пацієнтів у лікарнях

З початку пандемії коронавірус виявили у понад 112,1 тисячі жителів Львівщини. 6 квітня лабораторії провели 3596 ПЛР-тестів. COVID-19 підтвердили у 1085 людей.

Станом на 7 квітня у стаціонарах львівських лікарень перебувають 1103 хворих. У 1050 пацієнтів підтвердили коронавірус.

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Коронавірус виявили у понад 1000 людей

Загалом на Львівщині на коронавірус захворіли понад 112,19 тисячі людей. На жаль, 2762 пацієнти померли від ускладнень хвороби. Проте понад 82,98 тисячі людей одужали.

У Львові з початку пандемії коронавірус підтвердили у понад 55,25 тисячі людей. 41,05 тисячі хворих вже одужали, а 1325 – померли.

Лабораторні центри 6 квітня провели 3596 ПЛР-тестів. Так, коронавірус підтвердили у 1085 жителів Львівщини, серед яких 628 львів'ян.



На Львівщині на COVID-19 захворіли понад 112 тисяч людей / Фото ЛМР

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У лікарнях перебувають понад 100 хворих

У стаціонарах львівських медзакладів перебувають 1103 пацієнти з пневмоніями. У 1050 хворих є коронавірус, 65 – перебувають у реанімації, а 33 – підключені до апаратів ШВЛ. 6 квітня у львівські лікарні потрапили 96 людей, а виписали 77 пацієнтів.

У 8 міській клінічній лікарні перебувають 267 пацієнтів;

у 1 міській клінічній лікарні – 162 пацієнти;

у лікарні швидкої медичної допомоги – 531 пацієнт;

у 5 міській клінічній лікарні – 108 пацієнтів;

у 4 міській лікарні – 4 пацієнти;

у пологовому – 31 пацієнтка.

З 25 березня Львівщина перебуває у червоній карантинній зоні . В області діють обмеження, передбачені для найвищого рівня епідемнебезпеки.



Головне про карантин в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу