Коронавірус у Львові та області: скільки хворих та яка ситуація у лікарнях

З початку пандемії коронавірус виявили у понад 133 тисяч жителів Львівщини. 16 травня лабораторії провели 606 ПЛР-тестів. COVID-19 підтвердили у 104 людей, серед яких 58 львів'ян.
Станом на 17 травня у стаціонарах львівських лікарень перебувають 367 пацієнтів. У 345 хворих підтвердили коронавірус.
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Коронавірус виявили у понад 100 людей
Загалом на Львівщині на коронавірус захворіли 133,3 тисячі людей. На жаль, 3468 пацієнтів померли від ускладнень COVID-19. Проте 119,26 тисячі людей одужали.
У Львові коронавірус підтвердили у понад 65,1 тисячі людей. Понад 57,78 тисячі пацієнтів вже одужали, а 1687 хворих померли.
Лабораторні центри 16 травня провели 606 ПЛР-тестів. Коронавірус виявили у 104 людей, серед яких 58 львів'ян.
На Львівщині на коронавірус захворіли понад 133 тисячі людей / Фото ЛМР
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Яка ситуація у львівських лікарнях
В стаціонарах львівських медзакладів лікуються 367 пацієнтів. 345 людей – хворі на коронавірус, 39 – перебувають у реанімації, а 22 – підключені до апаратів ШВЛ. 16 травня до медзакладів потрапили 9 хворих, а виписали 5 пацієнтів.
- У 8 міській клінічній лікарні перебуває 81 пацієнт;
- у 1 міській клінічній лікарні – 57 пацієнтів;
- у лікарні швидкої медичної допомоги – 170 пацієнтів;
- у 5 міській клінічній лікарні – 48 пацієнтів;
- у 4 міській клінічній лікарні – 3 пацієнти;
- у пологовому – 8 пацієнток.
Головне про карантин в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу