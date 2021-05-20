Коронавірус у Львові та області: скільки хворих та пацієнтів у лікарнях

З початку пандемії коронавірус виявили у понад 133 тисяч жителів Львівщини. 19 травня лабораторії провели 1197 ПЛР-тестів. COVID-19 підтвердили у 283 людей, серед яких 68 львів'ян.

Станом на 20 травня у стаціонарах львівських лікарень перебувають 314 пацієнтів. У 287 хворих підтвердили коронавірус.

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Коронавірус виявили у понад 250 людей

Загалом на Львівщині на коронавірус захворіли 133,94 тисячі людей. На жаль, 3503 пацієнтів померли від ускладнень COVID-19. Проте 122,01 тисячі людей одужали.

У Львові коронавірус підтвердили у понад 65,32 тисячі людей. Понад 59,71 тисячі пацієнтів вже одужали, а 1708 хворих померли.

Лабораторні центри 19 травня провели 1197 ПЛР-тестів. Коронавірус виявили у 283 людей, серед яких 68 львів'ян.



На Львівщині на коронавірус захворіли понад 133 тисячі людей / Фото ЛМР

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Яка ситуація у львівських лікарнях

В стаціонарах львівських медзакладів лікуються 314 пацієнтів. 287 людей – хворі на коронавірус, 36 – перебувають у реанімації, а 21 – підключена до апаратів ШВЛ. 19 травня до медзакладів потрапили 24 хворі, а виписали 23 пацієнтів.

У 8 міській клінічній лікарні перебувають 65 пацієнтів;

у 1 міській клінічній лікарні – 46 пацієнтів;

у лікарні швидкої медичної допомоги – 149 пацієнтів;

у 5 міській клінічній лікарні – 45 пацієнтів;

у 4 міській клінічній лікарні – 4 пацієнти;

у пологовому – 5 пацієнток.



Головне про карантин в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу