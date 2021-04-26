З початку пандемії коронавірус виявили у понад 127 тисяч жителів Львівщини. 25 квітня лабораторії провели 1082 ПЛР-тести. COVID-19 підтвердили у 311 людей.

Станом на 26 квітня у стаціонарах львівських лікарень перебувають 819 пацієнтів. У 788 хворих підтвердили коронавірус.

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Коронавірус виявили у понад 300 людей

Загалом на Львівщині на коронавірус захворіли понад 127 тисяч людей. На жаль, 3171 пацієнт помер від ускладнень COVID-19. Проте понад 96,25 тисячі людей одужали.

У Львові з початку пандемії коронавірус підтвердили у понад 62,74 тисячі людей. 47,49 тисячі хворих вже одужали, а 1550 – померли.

Лабораторні центри 25 квітня провели 1082 ПЛР-тести. Так, коронавірус підтвердили у 311 жителів Львівщини, серед яких 189 львів'ян.



На Львівщині на COVID-19 захворіли понад 127 тисяч людей / Фото ЛМР

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Скільки пацієнтів у лікарнях

У стаціонарах львівських медзакладів перебувають 819 пацієнтів з пневмоніями. У 788 хворих є коронавірус, 62 – перебувають у реанімації, а 29 – підключені до апаратів ШВЛ. 25 квітня до медзакладів потрапили 23 хворі, а виписали 5 людей.

У 8 міській клінічній лікарні перебувають 197 пацієнтів;

у 1 міській клінічній лікарні – 128 пацієнтів;

у лікарні швидкої медичної допомоги – 383 пацієнти;

у 5 міській клінічній лікарні – 94 пацієнти;

у 4 міській лікарні – 3 пацієнти;

у пологовому – 14 пацієнток.

Зверніть увагу! З 26 квітня Львівщина перейшла у жовту карантинну зону.



Головне про карантин в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу