Коронавірус у Львові та області: скільки хворих та яка ситуація у лікарнях

Джерело:Львівська міськрада
З початку пандемії COVID-19 хворобу підтвердили у 76,63 тисячі жителів Львівщини. 22 лютого лабораторні центри отримали 197 позитивних тестів на коронавірус, серед яких були 132 тести львів'ян.
У львівських медзакладах лікується 301 пацієнт. 18 людей перебувають у реанімації.
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Загалом на Львівщині з початку пандемії коронавірус виявили у 76,63 тисячі людей. На жаль, від ускладнень хвороби померли 2236 хворих. Проте 67,87 тисячі пацієнтів одужали.
У Львові за цей період коронавірус підтвердили у понад 36,68 тисячі людей. Понад 33,26 тисячі хворих вже одужали, але 1020 – померли.
Лабораторні центри 22 лютого провели 739 ПЛР-тестів. Так, COVID-19 виявили у 197 людей, серед яких 132 львів'ян. Станом на ранок 23 лютого залишку проб у холодильнику не було.
На коронавірус захворіли 76,63 тисячі жителів Львівщини / Фото ЛМР
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Загалом у стаціонарах львівських лікарень лікується 301 людина. У 253 пацієнтів підтвердили коронавірус, 18 – перебувають у реанімації, а 8 людей підключені до апаратів ШВЛ. Протягом доби 22 лютого до медзакладів потрапили 39 людей, а виписали 15 пацієнтів.
Порівняння вакцин проти коронавірусу / Джерело ВООЗ / Інфографіка 24 каналу