Станом на 30 червня у стаціонарах львівських лікарень перебувають 47 хворих. У 44 пацієнтів підтвердили коронавірус.

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Коронавірус виявили у 30 людей

Загалом на Львівщині на коронавірус захворіли понад 137,42 тисячі людей. На жаль, 3650 пацієнтів померли від ускладнень COVID-19. Проте 132,6 тисячі людей одужали.

У Львові коронавірус підтвердили у понад 66,87 тисячі людей. Понад 64,52 тисячі пацієнтів вже одужали, а 1781 хворий помер.

Лабораторні центри 29 червня провели 882 ПЛР-тести. Коронавірус виявили у 30 людей, серед яких 15 львів'ян.



На Львівщині на коронавірус захворіли понад 137 тисяч людей / Фото ЛМР

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Яка ситуація у лікарнях

В стаціонарах львівських медзакладів лікуються 47 хворих.

Усі пацієнти перебувають у лікарні швидкої медичної допомоги.

44 людини – хворі на коронавірус, 6 – перебувають у реанімації, а 4 – підключені до апаратів ШВЛ.

29 червня до медзакладів потрапили 3 хворі, а виписали 4 пацієнтів.

Зверніть увагу! За інформацією Львівського обласного центру громадського здоров'я, на Львівщині є 2 лікарні, у яких станом на 30 червня не перебувають пацієнти з COVID-19 – Жидачівська та Пустомитівська ЦРЛ.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу