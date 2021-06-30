Коронавірус у Львові та області: понад 132 тисячі людей вже перехворіли
Джерело:Львівська міськрада
З початку пандемії коронавірус виявили у понад 137 тисяч жителів Львівщини. 29 червня лабораторії провели 882 ПЛР-тести. COVID-19 підтвердили у 30 людей, серед яких 15 львів'ян.
Станом на 30 червня у стаціонарах львівських лікарень перебувають 47 хворих. У 44 пацієнтів підтвердили коронавірус.
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Коронавірус виявили у 30 людей
Загалом на Львівщині на коронавірус захворіли понад 137,42 тисячі людей. На жаль, 3650 пацієнтів померли від ускладнень COVID-19. Проте 132,6 тисячі людей одужали.
У Львові коронавірус підтвердили у понад 66,87 тисячі людей. Понад 64,52 тисячі пацієнтів вже одужали, а 1781 хворий помер.
Лабораторні центри 29 червня провели 882 ПЛР-тести. Коронавірус виявили у 30 людей, серед яких 15 львів'ян.
На Львівщині на коронавірус захворіли понад 137 тисяч людей / Фото ЛМР
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Яка ситуація у лікарнях
- В стаціонарах львівських медзакладів лікуються 47 хворих.
- Усі пацієнти перебувають у лікарні швидкої медичної допомоги.
- 44 людини – хворі на коронавірус, 6 – перебувають у реанімації, а 4 – підключені до апаратів ШВЛ.
- 29 червня до медзакладів потрапили 3 хворі, а виписали 4 пацієнтів.
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу