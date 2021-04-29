З початку пандемії коронавірус виявили у понад 128 тисяч жителів Львівщини. 28 квітня лабораторії провели 2944 ПЛР-тести. COVID-19 підтвердили у 667 людей, серед яких 187 львів'ян.

Наразі у стаціонарах львівських лікарень перебувають 689 пацієнтів. У 655 хворих підтвердили коронавірус.

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Коронавірус виявили у понад 600 людей

Загалом на Львівщині на коронавірус захворіли понад 128,99 тисячі людей. На жаль, 3246 пацієнтів померли від ускладнень COVID-19. Проте понад 100,93 тисячі людей одужали.

У Львові з початку пандемії коронавірус підтвердили у понад 63,27 тисячі людей. 49,28 тисячі хворих вже одужали, а 1580 – померли,

Лабораторні центри 28 квітня провели 2944 ПЛР-тести. Коронавірус підтвердили у 667 жителів Львівщини, серед яких 187 львів'ян.



На Львівщині на COVID-19 захворіли понад 128 тисяч людей / Фото ЛМР

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Яка ситуація у львівських лікарнях

Станом на 29 квітня у стаціонарах львівських медзакладів перебувають 689 пацієнтів з пневмоніями. У 655 хворих є коронавірус, 58 – перебувають у реанімації, а 28 – підключені до апаратів ШВЛ. 28 квітня до медзакладів потрапили 42 хворі, а виписали 69 людей.

У 8 міській клінічній лікарні перебувають 152 пацієнти;

у 1 міській клінічній лікарні – 114 пацієнтів;

у лікарні швидкої медичної допомоги – 322 пацієнти;

у 5 міській клінічній лікарні – 85 пацієнтів;

у 4 міській лікарні – 5 пацієнток;

у пологовому – 11 пацієнток.

Зверніть увагу! За рішенням державної комісії ТЕБ та НС, з 26 квітня Львівщина перейшла у жовту карантинну зону. У Львові послабили карантинні обмеження.



Головне про карантин в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу