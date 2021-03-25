Коронавірус у Львові та області: на Львівщині знову понад тисяча нових хворих

Джерело:Львівська міськрада
З початку пандемії коронавірус виявили у 97,44 тисячі жителів Львівщини. 24 березня лабораторії провели 3,2 тисячі ПЛР-тестів. Так, COVID-19 підтвердили у понад тисячі людей.
Станом на 25 березня у стаціонарах львівських лікарень перебувають понад 880 людей. У 775 пацієнтів підтвердили коронавірус.
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Загалом на Львівщині захворіли 97,44 тисячі людей. На жаль, 2552 пацієнти померли від ускладнень хвороби. Проте понад 76,47 тисячі людей одужали.
У Львові з початку пандемії коронавірус підтвердили у понад 47,74 тисячі людей. Понад 37,88 тисячі хворих вже одужали, а 1182 – померли.
Лабораторні центри 24 березня провели 3202 ПЛР-тести. Так, коронавірус підтвердили у 1032 жителів Львівщини, серед яких 515 львів'ян.
На Львівщині понад 97,4 тисячі людей захворіли на коронавірус / Фото ЛМР
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Загалом в стаціонарах львівських медзакладів лікуються 883 пацієнти. У 775 людей є коронавірус, 65 – перебувають у реанімації, а 25 людей – підключені до апаратів ШВЛ. 24 березня до лікарень потрапили 94 хворих, а 45 людей виписали.
Головне про карантин в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу