Коронавірус у Львові та області: на Львівщині знову понад тисяча нових хворих

З початку пандемії коронавірус виявили у 97,44 тисячі жителів Львівщини. 24 березня лабораторії провели 3,2 тисячі ПЛР-тестів. Так, COVID-19 підтвердили у понад тисячі людей.

Станом на 25 березня у стаціонарах львівських лікарень перебувають понад 880 людей. У 775 пацієнтів підтвердили коронавірус.

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Коронавірус виявили у понад тисячі людей

Загалом на Львівщині захворіли 97,44 тисячі людей. На жаль, 2552 пацієнти померли від ускладнень хвороби. Проте понад 76,47 тисячі людей одужали.

У Львові з початку пандемії коронавірус підтвердили у понад 47,74 тисячі людей. Понад 37,88 тисячі хворих вже одужали, а 1182 – померли.

Лабораторні центри 24 березня провели 3202 ПЛР-тести. Так, коронавірус підтвердили у 1032 жителів Львівщини, серед яких 515 львів'ян.



На Львівщині понад 97,4 тисячі людей захворіли на коронавірус / Фото ЛМР

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У стаціонарах перебувають понад 880 людей

Загалом в стаціонарах львівських медзакладів лікуються 883 пацієнти. У 775 людей є коронавірус, 65 – перебувають у реанімації, а 25 людей – підключені до апаратів ШВЛ. 24 березня до лікарень потрапили 94 хворих, а 45 людей виписали.

У 8 міській клінічній лікарні перебувають 196 пацієнтів;

у 1 міській клінічній лікарні – 135 пацієнтів;

у лікарні швидкої медичної допомоги – 424 пацієнти;

у 5 міській клінічній лікарні – 90 пацієнтів;

у 4 міській лікарні – 4 пацієнти;

у пологовому – 34 пацієнтки.

На Львівщині значно зросла кількість хворих на коронавірус, тому з 25 березня вона переходить у червону карантинну зону . В області почнуть діяти обмеження, передбачені для найвищого рівня епідемнебезпеки.



Головне про карантин в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу