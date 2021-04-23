З початку пандемії коронавірус виявили у понад 126 тисяч жителів Львівщини. 22 квітня лабораторії провели 2317 ПЛР-тестів. COVID-19 підтвердили у 926 людей.

Станом на 23 квітня у стаціонарах львівських лікарень перебуває 851 пацієнт. У 801 хворого підтвердили коронавірус.

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Коронавірус виявили у понад 900 людей

Загалом на Львівщині на коронавірус захворіли понад 126 тисяч людей. На жаль, 3135 пацієнтів померли від ускладнень COVID-19. Проте понад 94,54 тисячі людей одужали.

У Львові з початку пандемії коронавірус підтвердили у понад 62,13 тисячі людей. 46,26 тисячі хворих вже одужали, а 1522 – померли.

Лабораторні центри 22 квітня провели 2317 ПЛР-тестів. Так, коронавірус підтвердили у 926 жителів Львівщини, серед яких 437 львів'ян.



На Львівщині на COVID-19 захворіли понад 126 тисяч людей / Фото ЛМР

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Скільки пацієнтів у лікарнях

У стаціонарах львівських медзакладів перебуває 851 пацієнт з пневмоніями. У 801 хворого є коронавірус, 55 – перебувають у реанімації, а 31 – підключений до апаратів ШВЛ. 22 квітня до медзакладів потрапили 33 хворих, а виписали 47 людей.

У 8 міській клінічній лікарні перебувають 206 пацієнтів;

у 1 міській клінічній лікарні – 131 пацієнт;

у лікарні швидкої медичної допомоги – 398 пацієнтів;

у 5 міській клінічній лікарні – 97 пацієнтів;

у 4 міській лікарні – 4 пацієнти;

у пологовому – 15 пацієнток.

Зверніть увагу! З 25 березня Львівщина перебуває у червоній карантинній зоні. В області діють обмеження, передбачені для найвищого рівня епідемнебезпеки.



Головне про карантин в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу