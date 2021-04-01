Коронавірус у Львові та області: на Львівщині виявили понад 1000 нових хворих

З початку пандемії коронавірус виявили у 104,81 тисячі жителів Львівщини. 31 березня лабораторії провели 3509 ПЛР-тестів. COVID-19 підтвердили у понад 1000 людей.

Станом на 1 квітня у стаціонарах львівських лікарень перебуває 1 031 хворий. У 962 пацієнтів підтвердили коронавірус.

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Коронавірус виявили у понад 1000 людей

Загалом на Львівщині захворіли 104,81 тисячі людей. На жаль, 2654 пацієнти померли від ускладнень хвороби. Проте понад 79,62 тисячі людей одужали.

У Львові з початку пандемії коронавірус підтвердили у понад 51,24 тисячі людей. 39,24 тисячі хворих вже одужали, а 1262 – померли.

Лабораторні центри 31 березня провели 3509 ПЛР-тестів. Так, коронавірус підтвердили у 1141 жителя Львівщини, серед яких 465 львів'ян.



На Львівщині на COVID-19 захворіли понад 104 тисячі людей / Фото ЛМР

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У лікарнях перебувають понад 1000 хворих

У стаціонарах медзакладів Львова перебуває 1 031 пацієнт з пневмоніями. У 962 хворих є коронавірус, 65 – перебувають у реанімації, а 29 – підключені до апаратів ШВЛ. 31 березня у львівські лікарні потрапили 83 людей, а виписали 48 пацієнтів.

У 8 міській клінічній лікарні перебувають 257 пацієнтів;

у 1 міській клінічній лікарні – 156 пацієнтів;

у лікарні швидкої медичної допомоги – 488 пацієнтів;

у 5 міській клінічній лікарні – 92 пацієнти;

у 4 міській лікарні – 2 пацієнти;

у пологовому – 36 пацієнток.

Львівщина перебуває у червоній карантинній зоні . В області діють обмеження, передбачені для найвищого рівня епідемнебезпеки.



Головне про карантин в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу