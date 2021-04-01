Коронавірус у Львові та області: на Львівщині виявили понад 1000 нових хворих

Джерело:Львівська міськрада
З початку пандемії коронавірус виявили у 104,81 тисячі жителів Львівщини. 31 березня лабораторії провели 3509 ПЛР-тестів. COVID-19 підтвердили у понад 1000 людей.
Станом на 1 квітня у стаціонарах львівських лікарень перебуває 1 031 хворий. У 962 пацієнтів підтвердили коронавірус.
Актуально Посилення карантину у Львові: поліція ретельно перевірятиме дотримання обмежень
Загалом на Львівщині захворіли 104,81 тисячі людей. На жаль, 2654 пацієнти померли від ускладнень хвороби. Проте понад 79,62 тисячі людей одужали.
У Львові з початку пандемії коронавірус підтвердили у понад 51,24 тисячі людей. 39,24 тисячі хворих вже одужали, а 1262 – померли.
Лабораторні центри 31 березня провели 3509 ПЛР-тестів. Так, коронавірус підтвердили у 1141 жителя Львівщини, серед яких 465 львів'ян.
На Львівщині на COVID-19 захворіли понад 104 тисячі людей / Фото ЛМР
Цікаво Вуличні музиканти й літні майданчики не працюватимуть: у Львові ввели додаткові обмеження
У стаціонарах медзакладів Львова перебуває 1 031 пацієнт з пневмоніями. У 962 хворих є коронавірус, 65 – перебувають у реанімації, а 29 – підключені до апаратів ШВЛ. 31 березня у львівські лікарні потрапили 83 людей, а виписали 48 пацієнтів.
Головне про карантин в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу