Коронавірус у Львові та області: зростає кількість нових хворих

З початку пандемії коронавірус виявили у понад 132 тисяч жителів Львівщини. 13 травня лабораторії провели 1604 ПЛР-тести. COVID-19 підтвердили у 350 людей, серед яких 187 львів'ян.

Станом на 14 травня у стаціонарах львівських лікарень перебувають 409 пацієнтів. У 376 хворих підтвердили коронавірус.

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Коронавірус виявили у 350 людей

Загалом на Львівщині на коронавірус захворіли 132,65 тисячі людей. На жаль, 3442 пацієнти померли від ускладнень COVID-19. Проте понад 116,08 тисячі людей одужали.

У Львові коронавірус підтвердили у понад 64,85 тисячі людей. Понад 56,92 тисячі пацієнтів вже одужали, а 1678 хворих померли.

Лабораторні центри 13 травня провели 1604 ПЛР-тести. Коронавірус виявили у 350 людей, серед яких 187 львів'ян.



На Львівщині на коронавірус захворіли понад 132 тисячі людей / Фото ЛМР

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Яка ситуація у львівських лікарнях

В стаціонарах львівських медзакладів лікуються 409 пацієнтів. 376 людей – хворі на коронавірус, 41 – перебуває у реанімації, а 22 – підключені до апаратів ШВЛ. 13 травня до медзакладів потрапили 27 хворих, а виписали 29 пацієнтів.

У 8 міській клінічній лікарні перебувають 93 пацієнти;

у 1 міській клінічній лікарні – 68 пацієнтів;

у лікарні швидкої медичної допомоги – 184 пацієнти;

у 5 міській клінічній лікарні – 54 пацієнти;

у 4 міській клінічній лікарні – 3 пацієнти;

у пологовому – 7 пацієнток.



Головне про карантин в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу