У Львові з початку пандемії коронавірусу хворобу діагностували у понад 39,83 тисячі людей. 7 березня лабораторії виявили COVID-19 у 302 львів'ян.

У львівських медзакладах перебувають 506 пацієнтів. З них 412 людей – хворі на коронавірус.

До теми У Львові максимально збільшать кількість ліжок для хворих з COVID-19: Садовий про пандемію

У Львові понад 39 тисяч людей захворіли на COVID-19

З початку пандемії коронавірусу хворобу підтвердили у понад 39,83 тисячі львів'ян. На жаль, 1071 хворий помер. Проте вилікувались понад 34,49 тисячі пацієнтів.

Всього на COVID-19 захворіли 1960 львівських медиків. Наразі 73 з них перебувають на амбулаторному лікуванні, а 14 – у стаціонарах. Одужали 1867 медпрацівників, а 6 людей померли від ускладнень коронавірусу.

Лабораторії 7 березня провели 788 ПЛР-досліджень. Так, коронавірус виявили у 302 львів'ян.



На Львівщині коронавірус виявили у понад 82 тисяч людей / Фото ЛМР

У львівських медзакладах лікуються 506 пацієнтів

У медзакладах Львова на стаціонарному лікуванні з пневмоніями перебувають 506 людей. З них 412 пацієнтів мають коронавірус, 30 людей перебувають в реанімаційному відділенні, а 14 – підключені до апаратів ШВЛ. До лікарень 7 березня потрапили 33 людини, а виписали лише 2 пацієнтів.

У 8 міській клінічній лікарні перебувають 117 пацієнтів;

у 1 міській клінічній лікарні – 82 пацієнти;

у лікарні швидкої медичної допомоги – 198 пацієнтів;

у 5 міській клінічній лікарні – 93 пацієнти;

у 4 міській лікарні – 1 пацієнт;

у пологовому – 15 пацієнток.



Як вакцинуватимуть українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу