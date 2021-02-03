Коронавірус у Львові: скільки хворих та яка ситуація в лікарнях

З початку пандемії коронавірусу на Львівщині підтвердили понад 71 тисячу випадків інфікування COVID-19. Протягом доби 2 лютого лабораторії зробили 1358 ПЛР-тестів. Так, коронавірус підтвердили у 182 людей.

Джерело: Львівська міськрада

У львівських лікарнях наразі лікуються 238 хворих на коронавірус. До апаратів ШВЛ підключені 8 пацієнтів.

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Скільки у Львові хворих на коронавірус

Станом на ранок 3 лютого на Львівщині підтвердили понад 71,62 тисячі випадків інфікування коронавірусом, з них у Львові – понад 34,31 тисячі випадків. На жаль, від ускладнень хвороби помер 2101 пацієнт. Проте понад 62 тисячі хворих одужали.

Лабораторні центри 2 лютого провели 1358 ПЛР-тестів. 182 тести виявились позитивними, серед них 87 – тести львів'ян. Залишку проб у холодильнику немає.



На Львівщині коронавірус підтвердили у понад 71 тисячі людей / Фото Львівської міськради

Яка ситуація у львівських медзакладах

Загалом в стаціонарах львівських лікарень лікується 281 пацієнт – 238 людей – хворі на COVID-19, 25 – перебувають у реанімації, а 9 людей підключені до апаратів ШВЛ. За останню добу до медзакладів потрапили 14 хворих. Виписали з лікарень 36 людей.

У 8 міській клінічній лікарні перебувають 50 пацієнтів;

у 1 міській клінічній лікарні – 44 пацієнти;

у лікарні швидкої медичної допомоги – 154 пацієнти;

у 5 міській клінічній лікарні – 28 пацієнтів;

у 4 міській лікарні – 1 пацієнт;

у пологовому – 4 пацієнтки.



План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу