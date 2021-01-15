Коронавірус у Львові: скільки нових хворих та зайнятих ліжок у лікарнях
У Львові 14 січня провели 1792 ПЛР-тести на коронавірус. Так, COVID-19 виявили у 525 людей, серед яких 301 львів'янин.
Станом на ранок 15 січня коронавірус підтвердили у понад 66 тисяч людей. Наразі у львівських лікарнях перебувають 402 пацієнти. Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.
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Яка ситуація з коронавірусом на Львівщині
З початку пандемії коронавірусу на Львівщині хворобу підтвердили у понад 66,57 тисячі людей. На жаль, 1937 людей померли від ускладнень захворювання, проте понад 53 тисячі пацієнтів вилікувались.
За добу 14 січня лабораторні центри провели 1792 ПЛР-тести. Так, на Львівщині виявили ще 525 хворих, серед яких 301 львів'янин.
Усього на Львівщині на коронавірус захворіли понад 66 тисяч людей / Фото Львівська міськрада
Яка ситуація у Львівських медзакладах
Станом на ранок 15 січня у львівських медзакладах перебувають 402 людини:
- У 8 міській клінічній лікарні станом на ранок перебуває 69 пацієнтів;
- у 1 міській клінічній лікарні – 49 пацієнтів;
- у лікарні швидкої медичної допомоги – 234 пацієнти;
- у 5-тій міській клінічній лікарні – 41 пацієнт;
- у 4-тій міській лікарні – 2 пацієнти;
- у пологовому – 7 пацієнток.
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