У Львові 14 січня провели 1792 ПЛР-тести на коронавірус. Так, COVID-19 виявили у 525 людей, серед яких 301 львів'янин.

Станом на ранок 15 січня коронавірус підтвердили у понад 66 тисяч людей. Наразі у львівських лікарнях перебувають 402 пацієнти. Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.

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Яка ситуація з коронавірусом на Львівщині

З початку пандемії коронавірусу на Львівщині хворобу підтвердили у понад 66,57 тисячі людей. На жаль, 1937 людей померли від ускладнень захворювання, проте понад 53 тисячі пацієнтів вилікувались.

За добу 14 січня лабораторні центри провели 1792 ПЛР-тести. Так, на Львівщині виявили ще 525 хворих, серед яких 301 львів'янин.



Усього на Львівщині на коронавірус захворіли понад 66 тисяч людей / Фото Львівська міськрада

Яка ситуація у Львівських медзакладах

Станом на ранок 15 січня у львівських медзакладах перебувають 402 людини:

У 8 міській клінічній лікарні станом на ранок перебуває 69 пацієнтів;

у 1 міській клінічній лікарні – 49 пацієнтів;

у лікарні швидкої медичної допомоги – 234 пацієнти;

у 5-тій міській клінічній лікарні – 41 пацієнт;

у 4-тій міській лікарні – 2 пацієнти;

у пологовому – 7 пацієнток.



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