Коронавірус у Львові: скільки хворих та зайнятих ліжок у лікарнях

У Львові лабораторії 4 лютого провели 1156 ПЛР-тестів на коронавірус. Так, COVID-19 виявили у 406 людей, серед яких 183 львів'ян.

Джерело: Львівська міськрада

Станом на ранок 5 лютого коронавірус підтвердили у понад 72 тисяч людей. Наразі у львівських лікарнях перебувають 278 пацієнтів.

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Яка ситуація з коронавірусом на Львівщині

З початку пандемії коронавірусу на Львівщині хворобу підтвердили у понад 72,34 тисячі людей. На жаль, 2122 людей померли від ускладнень захворювання, проте понад 63 тисячі пацієнтів вилікувались.

За добу 4 лютого лабораторні центри провели 1156 ПЛР-тестів. Так, на Львівщині виявили ще 406 хворих, серед яких 183 львів'ян.



Усього на Львівщині на коронавірус захворіли понад 72 тисячі людей / Фото Львівська міськрада

Яка ситуація у Львівських медзакладах

Станом на ранок 5 лютого у львівських медзакладах перебувають 278 людей – 234 пацієнти мають коронавірус, 23 – перебувають у реанімації, 9 людей підключені до апаратів ШВЛ. За останню добу до львівських медзакладів потрапили 27 людей, а виписали 17 пацієнтів.

У 8 міській клінічній лікарні перебуває 51 пацієнт;

у 1 міській клінічній лікарні – 48 пацієнтів;

у лікарні швидкої медичної допомоги – 130 пацієнтів;

у 5 міській клінічній лікарні – 46 пацієнтів;

у пологовому – 3 пацієнток.



План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу