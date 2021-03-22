Коронавірус у Львові та області: скільки інфікованих та яка ситуація у лікарнях

З початку пандемії коронавірус виявили у понад 94,4 тисячі жителів Львівщини. Львівські лабораторії 21 березня провели 1,49 тисячі ПЛР-тестів. Так, COVID-19 підтвердили у 937 людей.

У львівських медзакладах наразі перебувають 802 людини. У 675 пацієнтів підтвердили коронавірус.

Цікаво Залучають студентів: у Львові вивільняють приміщення для хворих на COVID-19 – фото

Протягом доби COVID-19 підтвердили у 937 людей

З початку пандемії на Львівщині підтвердили понад 94,47 тисячі випадків інфікування коронавірусом. На жаль, 2495 померли від ускладнень хвороби. Проте 75,29 тисячі людей вилікувались.

У Львові протягом цього часу коронавірус підтвердили у понад 45,96 тисячі людей. 36,78 тисячі хворих вже одужали, а 1156 – померли.

Лабораторні центри 21 березня провели 1490 ПЛР-тестів. Так, коронавірус підтвердили у 937 людей, серед яких 623 львів'ян.



Понад 94,4 тисячі жителів Львівщини інфікувались коронавірусом / Фото ЛМР

Актуально Критично не вистачає лікарів, – Садовий попросив допомоги через складну ситуацію у Львові

У лікарнях перебувають понад 800 людей

У стаціонарах львівських медзакладів перебувають 802 людини. У 675 пацієнтів підтвердили коронавірус, 62 – перебувають у реанімації, а 25 – підключені до апаратів ШВЛ. Протягом доби 21 березня до лікарень потрапили 63 людини, а виписали лише 3 пацієнтів.