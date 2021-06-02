Коронавірус у Львові: скільки нових хворих та пацієнтів у лікарнях

З початку пандемії коронавірус виявили у понад 136 тисяч жителів Львівщини. 1 червня лабораторії провели 1559 ПЛР-тестів. COVID-19 підтвердили у 70 людей, серед яких 32 львів'ян.

Станом на 2 червня у стаціонарах львівських лікарень перебувають 164 пацієнти. У 143 хворих підтвердили коронавірус.

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Коронавірус виявили у 70 людей

Загалом на Львівщині на коронавірус захворіли 136,08 тисячі людей. На жаль, 3578 пацієнтів померли від ускладнень COVID-19. Проте 129,88 тисячі людей одужали.

У Львові коронавірус підтвердили у понад 66,21 тисячі людей. Понад 63,24 тисячі пацієнтів вже одужали, а 1753 хворі померли.

Лабораторні центри 1 червня провели 1559 ПЛР-тестів. Коронавірус виявили у 70 людей, серед яких 32 львів'ян.



На Львівщині на коронавірус захворіли понад 136 тисяч людей / Фото ЛМР

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Яка ситуація у львівських лікарнях

В стаціонарах львівських медзакладів лікуються 164 пацієнти. 143 людини – хворі на коронавірус, 16 – перебувають у реанімації, а 6 – підключені до апаратів ШВЛ. 1 червня до медзакладів потрапили 10 хворих, а виписали 27 пацієнтів.

У 8 міській клінічній лікарні перебуває 21 пацієнт;

у 1 міській клінічній лікарні – 23 пацієнти;

у лікарні швидкої медичної допомоги – 83 пацієнти;

у 5 міській клінічній лікарні – 35 пацієнтів;

у пологовому – 2 пацієнтки.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу