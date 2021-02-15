З початку пандемії коронавірусу на Львівщині підтвердили понад 74 тисячі випадків інфікування. 14 лютого лабораторні центри провели 152 ПЛР-тести. Відтак в області COVID-19 підтвердили у 123 людей.

У стаціонарах наразі перебувають 282 пацієнтів. У 235 з них є коронавірус.

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Скільки на Львівщині хворих на коронавірус

Загалом на Львівщині коронавірус виявили у 74,47 тисячі людей, з них у Львові – у понад 35,6 тисячі людей. На жаль, 2194 хворих померли від ускладнень хвороби. Проте понад 66,2 тисячі пацієнтів одужали.

Протягом 14 лютого лабораторні центри провели 152 ПЛР-тести. Відтак коронавірус підтвердили у 123 людей, серед яких 86 львів'ян.



На Львівщині коронавірус діагностували у понад 74 тисяч людей / Фото Львівська міськрада

Яка ситуація у львівських лікарнях

Загалом в стаціонарах львівських лікарень перебувають 282 пацієнти – 235 з них хворі на коронавірус, 16 – у реанімації, 4 людини підключені до апаратів ШВЛ. Протягом останньої доби до медзакладів потрапили 7 людей, а 1 пацієнт виписався з лікарні.

У 8 міській клінічній лікарні перебувають 37 пацієнтів;

у 1 міській клінічній лікарні – 48 пацієнтів;

у лікарні швидкої медичної допомоги – 143 пацієнти;

у 5 міській клінічній лікарні – 44 пацієнти;

у 4 міській лікарні – 3 пацієнти;

у пологовому – 7 пацієнток.



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