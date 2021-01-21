З початку пандемії коронавірусу на Львівщині інфікувались понад 68 тисяч людей. Станом на 21 січня COVID-19 виявили ще у 337 осіб. Проте ситуація у лікарнях – стабільна.

У Львівських стаціонарах перебувають 389 людей. До апаратів ШВЛ під'єднані 13 пацієнтів. Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.

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Скільки на Львівщині хворих на коронавірус

З початку пандемії коронавірусу на Львівщині виявили понад 68,22 тисячі випадків інфікування, з них у Львові – 32,56 тисячі. На жаль, 1996 людей померли від ускладнень хвороби, але понад 56,69 тисячі пацієнтів одужали.

Львівські лабораторні центри 20 січня провели 1132 ПЛР-тести. Так, коронавірус виявили ще у 337 людей, серед яких 215 львів'ян.



На Львівщині на коронавірус захворіли понад 68 тисяч людей / Фото Львівської міськради

Яка ситуація у львівських медзакладах

Загалом в стаціонарах львівських медзакладів лікуються 389 людей. 317 з них хворі на коронавірус, 30 – у реанімації, а 13 пацієнтів під'єднані до апаратів ШВЛ. За добу 20 січня до медзакладів потрапили 24 людини. Своєю чергою, з лікарень виписали 21 пацієнта.

У 8 міській клінічній лікарні станом на ранок перебуває 66 пацієнтів;

у 1 міській клінічній лікарні – 51 пацієнт;

у лікарні швидкої медичної допомоги – 205 пацієнтів;

у 5-тій міській клінічній лікарні – 58 пацієнтів;

у 4-тій міській лікарні – 2 пацієнти;

у пологовому – 7 пацієнток.



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