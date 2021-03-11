На Львівщині з початку пандемії коронавірус підтвердили у понад 84,3 тисячі людей. Лабораторії 10 березня провели 2200 ПЛР-тестів на COVID-19, 600 з яких виявились позитивними.

Станом на 11 березня у львівських лікарнях перебувають 545 людей з пневмоніями. У 438 пацієнтів підтвердили коронавірус.

Актуально Розраховуємо лише на власні сили, – Садовий розповів про додаткові ліжка для хворих на COVID-19

Лабораторії провели понад 2 тисячі ПЛР-тестів

З початку пандемії коронавірус підтвердили у понад 84,33 тисячі жителів Львівщини. На жаль, 2352 пацієнтів померли від ускладнень хвороби. Проте понад 72 тисячі хворих одужали.

За цей період у Львові коронавірус підтвердили у понад 40,6 тисячі людей. Понад 34,9 тисячі хворих вже одужали, а 1092 – померли.

Лабораторні центри 10 березня провели 2,2 тисячі ПЛР-тестів. Так, коронавірус підтвердили у 600 людей, серед яких 298 львів'ян.



На Львівщині на коронавірус захворіли понад 84 тисяч людей / Фото ЛМР

Цікаво Локдаун цілком можливий, – Садовий розповів про тривожну ситуацію з коронавірусом у Львові

Кількість пацієнтів у лікарнях збільшилась

Загалом в стаціонарах львівських медзакладів лікуються 545 людей. 438 пацієнтів мають коронавірус, 32 – перебувають у реанімації, а 14 людей підключені до апаратів ШВЛ. Протягом доби 10 березня до медзакладів потрапили 60 пацієнтів, а виписали – 47.

У 8 міській клінічній лікарні перебувають 127 пацієнтів;

у 1 міській клінічній лікарні – 85 пацієнтів;

у лікарні швидкої медичної допомоги – 232 пацієнти;

у 5 міській клінічній лікарні – 82 пацієнти;

у пологовому – 19 пацієнток.



Як вакцинуватимуть українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу