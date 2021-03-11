Коронавірус у Львові: скільки нових хворих та зайнятих ліжок в лікарнях

Джерело:Львівська міськрада
На Львівщині з початку пандемії коронавірус підтвердили у понад 84,3 тисячі людей. Лабораторії 10 березня провели 2200 ПЛР-тестів на COVID-19, 600 з яких виявились позитивними.
Станом на 11 березня у львівських лікарнях перебувають 545 людей з пневмоніями. У 438 пацієнтів підтвердили коронавірус.
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З початку пандемії коронавірус підтвердили у понад 84,33 тисячі жителів Львівщини. На жаль, 2352 пацієнтів померли від ускладнень хвороби. Проте понад 72 тисячі хворих одужали.
За цей період у Львові коронавірус підтвердили у понад 40,6 тисячі людей. Понад 34,9 тисячі хворих вже одужали, а 1092 – померли.
Лабораторні центри 10 березня провели 2,2 тисячі ПЛР-тестів. Так, коронавірус підтвердили у 600 людей, серед яких 298 львів'ян.
На Львівщині на коронавірус захворіли понад 84 тисяч людей / Фото ЛМР
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Загалом в стаціонарах львівських медзакладів лікуються 545 людей. 438 пацієнтів мають коронавірус, 32 – перебувають у реанімації, а 14 людей підключені до апаратів ШВЛ. Протягом доби 10 березня до медзакладів потрапили 60 пацієнтів, а виписали – 47.
Як вакцинуватимуть українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу