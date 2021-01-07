Коронавірус у Львові: яка кількість хворих та ситуація у лікарнях
З початку пандемії коронавірусу на Львівщині підтвердили понад 63,8 тисячі випадків інфікування. Станом на 7 січня COVID-19 виявили ще у 287 людей, серед яких 132 львів'яни.
Наразі у стаціонарах львівських медзакладів лікуються 419 пацієнтів. Лише 14 хворим потрібні апарати ШВЛ. Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.
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Яка ситуація з коронавірусом у Львові
З початку пандемії COVID-19 на Львівщині підтвердили 63898 випадків інфікування коронавірусом, з яких понад 30 тисяч – у Львові. На жаль, 1846 пацієнтів померли від ускладнень хвороби. Проте 49350 хворих одужали.
За добу 6 січня лабораторні центри провели понад 1,57 тисячі ПЛР-тестів. Так, коронавірус підтвердили у 287 людей, серед яких 132 львів'ян.
Ситуація з коронавірусом у Львові / Фото Львівської міськради
Яка ситуація у львівських лікарнях
Загалом в стаціонарах наразі перебуває 419 пацієнтів, з яких у 327 виявили коронавірус. У реанімації перебувають 29 людей, 14 пацієнтів підключені до апаратів ШВЛ. За останню добу у львівські лікарні поступили 36 нових пацієнтів, а 44 людей виписали.
- У восьмій міській клінічній лікарні перебуває 64 пацієнти.
- У першій міській клінічній лікарні лікуються 62 пацієнти.
- У лікарні швидкої медичної допомоги перебувають 228 пацієнтів.
- У п'ятій міській клінічній лікарні перебувають 52 пацієнти.
- У четвертій міській лікарні лікуються 3 пацієнти, а у пологовому – 10 пацієнтів.
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