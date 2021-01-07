З початку пандемії коронавірусу на Львівщині підтвердили понад 63,8 тисячі випадків інфікування. Станом на 7 січня COVID-19 виявили ще у 287 людей, серед яких 132 львів'яни.

Наразі у стаціонарах львівських медзакладів лікуються 419 пацієнтів. Лише 14 хворим потрібні апарати ШВЛ. Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.

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Яка ситуація з коронавірусом у Львові

З початку пандемії COVID-19 на Львівщині підтвердили 63898 випадків інфікування коронавірусом, з яких понад 30 тисяч – у Львові. На жаль, 1846 пацієнтів померли від ускладнень хвороби. Проте 49350 хворих одужали.

За добу 6 січня лабораторні центри провели понад 1,57 тисячі ПЛР-тестів. Так, коронавірус підтвердили у 287 людей, серед яких 132 львів'ян.



Ситуація з коронавірусом у Львові / Фото Львівської міськради

Яка ситуація у львівських лікарнях

Загалом в стаціонарах наразі перебуває 419 пацієнтів, з яких у 327 виявили коронавірус. У реанімації перебувають 29 людей, 14 пацієнтів підключені до апаратів ШВЛ. За останню добу у львівські лікарні поступили 36 нових пацієнтів, а 44 людей виписали.

У восьмій міській клінічній лікарні перебуває 64 пацієнти.

У першій міській клінічній лікарні лікуються 62 пацієнти.

У лікарні швидкої медичної допомоги перебувають 228 пацієнтів.

У п'ятій міській клінічній лікарні перебувають 52 пацієнти.

У четвертій міській лікарні лікуються 3 пацієнти, а у пологовому – 10 пацієнтів.



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