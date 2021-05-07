Коронавірус у Львові: зберігається позитивна динаміка захворюваності

З початку пандемії коронавірус виявили у понад 130 тисяч жителів Львівщини. 6 травня лабораторії провели 2187 ПЛР-тестів. COVID-19 підтвердили у 256 людей, серед яких 90 львів'ян.

Наразі у стаціонарах львівських лікарень перебувають 526 пацієнтів. У 494 хворих підтвердили коронавірус.

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Коронавірус виявили у понад 250 людей

Загалом на Львівщині на коронавірус захворіли понад 130,83 тисячі людей. На жаль, 3345 пацієнтів померли від ускладнень COVID-19. Проте понад 107,13 тисячі людей одужали.

У Львові з початку пандемії коронавірус підтвердили у понад 64,07 тисячі людей. 53,26 тисячі хворих вже одужали, а 1635 – померли.

Лабораторні центри 6 травня провели 2187 ПЛР-тестів. Коронавірус підтвердили у 256 жителів Львівщини, серед яких 90 львів'ян.



На Львівщині на COVID-19 захворіли понад 130 тисяч людей / Фото ЛМР

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Яка ситуація у львівських лікарнях

Станом на 7 травня у стаціонарах львівських медзакладів перебувають 526 пацієнтів з пневмоніями. У 494 хворих є коронавірус, 47 – перебувають у реанімації, а 23 – підключені до апаратів ШВЛ. 6 травня до медзакладів потрапили 30 хворих, а виписали 69 людей.

У 8 міській клінічній лікарні перебуває 121 пацієнт;

у 1 міській клінічній лікарні – 96 пацієнтів;

у лікарні швидкої медичної допомоги – 239 пацієнтів;

у 5 міській клінічній лікарні – 59 пацієнтів;

у 4 міській лікарні – 3 пацієнти;

у пологовому – 8 пацієнток.



Головне про карантин в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу