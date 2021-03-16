Львівщина вперше перетнула позначку у тисячу хворих на COVID-19 за добу. Лікарні заповнено на 60%, але у міській раді вже готують додаткові ліжка у поліклініках.

За минулу добу, 15 березня, на Львівщині провели 2289 ПЛР-тестувань, з них 1065 – позитивні.

До теми 366 додаткових ліжок для хворих на ковід у Львові: Садовий розказав, де облаштують госпіталі

Антирекорд на Львівщині

Коронавірусну інфекцію виявили у 1 065 людей. Це рекордно велика кількість хворих в області за весь період пандемії. Львівщина ще не перетинала позначки у тисячу хворих на добу.

Попередній ковідний антирекорд на Львівщині фіксували наприкінці листопада – 898 хворих. Про це повідомили у відділенні епідеміології Львівського обласного лабораторного центру МОЗ України.

Скільки хворих у лікарнях

За добу на Львівщині госпіталізували 259 осіб.

Загалом у лікарнях перебувають 2 295 осіб. Найбільша кількість хворих у лікарнях була 6 листопада 2020 року – тоді на стаціонарному лікуванні перебували трохи більше ніж 2 тисячі осіб.

Лікарні заповнено на 58,03%. Епідеміологи повідомили, що це найбільша кількість хворих у медичних закладах від початку пандемії.

Скільки ковідних ліжок на Львівщині

Загалом в області є 3945 ліжок для коронавірусних хворих.

У Львові – 1300 місць у комунальних лікарнях міста.

Зайнято майже 60% ліжкомісць.

Понад 3,5 тисячі пацієнтів потребують додаткового кисню.

Зверніть увагу! У Львові кількість хворих на коронавірус зросла на 30% порівняно з минулим тижнем. Тому міська рада запровадила частковий локдаун.

Яка завантаженість лікарень міста Львова

у Львівській обласній інфекційній лікарні на лікуванні перебуває 223 хворих,

у Центрі легеневого здоров'я – 200,

у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих імені Юрія Липи – 238,

у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні ОХМАТДИТ – 18,

у Львівській обласній клінічній лікарні – 45,

у Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги – 300,

у 1-й міській клінічній лікарні – 102,

у 5-й міській клінічній лікарні – 83,

у 8-й міській клінічній лікарні – 135,

у 1-му пологовому будинку – 31,

у Львівській клінічній лікарні Укрзалізниці – 24.

Читайте також В Україні зафіксували циркуляцію 18 мутованих штамів COVID-19

Яка ситуація в лікарнях області