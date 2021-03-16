Антирекорд хворих на коронавірус на Львівщині: зафіксували понад тисячу випадків за добу

Львівщина вперше перетнула позначку у тисячу хворих на COVID-19 за добу. Лікарні заповнено на 60%, але у міській раді вже готують додаткові ліжка у поліклініках.
За минулу добу, 15 березня, на Львівщині провели 2289 ПЛР-тестувань, з них 1065 – позитивні.
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Антирекорд на Львівщині
Коронавірусну інфекцію виявили у 1 065 людей. Це рекордно велика кількість хворих в області за весь період пандемії. Львівщина ще не перетинала позначки у тисячу хворих на добу.
Попередній ковідний антирекорд на Львівщині фіксували наприкінці листопада – 898 хворих. Про це повідомили у відділенні епідеміології Львівського обласного лабораторного центру МОЗ України.
Скільки хворих у лікарнях
- За добу на Львівщині госпіталізували 259 осіб.
- Загалом у лікарнях перебувають 2 295 осіб. Найбільша кількість хворих у лікарнях була 6 листопада 2020 року – тоді на стаціонарному лікуванні перебували трохи більше ніж 2 тисячі осіб.
- Лікарні заповнено на 58,03%. Епідеміологи повідомили, що це найбільша кількість хворих у медичних закладах від початку пандемії.
Скільки ковідних ліжок на Львівщині
Зверніть увагу!
- Загалом в області є 3945 ліжок для коронавірусних хворих.
- У Львові – 1300 місць у комунальних лікарнях міста.
- Зайнято майже 60% ліжкомісць.
- Понад 3,5 тисячі пацієнтів потребують додаткового кисню.
У Львові кількість хворих на коронавірус зросла на 30% порівняно з минулим тижнем. Тому міська рада
запровадила частковий локдаун
.
Яка завантаженість лікарень міста Львова
- у Львівській обласній інфекційній лікарні на лікуванні перебуває 223 хворих,
- у Центрі легеневого здоров'я – 200,
- у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих імені Юрія Липи – 238,
- у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні ОХМАТДИТ – 18,
- у Львівській обласній клінічній лікарні – 45,
- у Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги – 300,
- у 1-й міській клінічній лікарні – 102,
- у 5-й міській клінічній лікарні – 83,
- у 8-й міській клінічній лікарні – 135,
- у 1-му пологовому будинку – 31,
- у Львівській клінічній лікарні Укрзалізниці – 24.
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Яка ситуація в лікарнях області
- у Стрийській міській лікарні – 136,
- у Стебницькій міській лікарні – 118,
- у Рудківській лікарні – 90,
- у Новояворівській районній лікарні мені Юрія Липи – 142,
- у Кам'янка-Бузькій центральній районній лікарні – 58,
- у Сокальській центральній районній лікарні – 37,
- у Жовківській центральній районній лікарні – 29,
- у Жидачівській центральній районній лікарні – 66,
- у Самбірській центральній районній лікарні – 49,
- у Буській ЦРЛ – 30,
- у Пустомитівській ЦРЛ – 66,
- у Перемишлянській ЦРЛ – 53,
- у Старосамбірській ЦРЛ – 22.