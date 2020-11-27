За словами мера Львова Андрія Садового, для нього кожна нова каденція – це американські гірки. Проте міський голова продовжує працювати – сміттєпереробний завод будують попри пандемію коронавірусу, а перед міською владою постали нові виклики.

Пандемія коронавірусу в Україні ніяк не вплинула на будівництво сміттєпереробного заводу. Проте з'явились нові виклики – з 1 січня 2021 року Львів стане потужнішим на 65%, бо почне функціонувати Львівська ОТГ. Про це Садовий розповів у інтерв'ю для "Радіо Свобода".

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Садовий про свою 4 каденцію на посаді мера Львова

За словами Садового, місто – це "надзвичайно складна конструкція". Зазвичай у містах, в яких постійно змінюються міські голови, немає добробуту для мешканців, бо немає великих інвестицій.

"Львів збільшив свою територію і тепер в нас є об'єднана громада. Ми фактично тепер на 65% є більшими, потужнішими й це – новий виклик. Тому роботи – непочатий край", – зазначив Садовий.

Мер міста додав, що для нього кожна нова каденція – це "американські гірки на висоті 10 тисяч кілометрів з постійною турбулентністю".

Львів дуже багатьом подобається і дуже багато хто хоче покласти на нього лапу, а я, як цей третій лев. У нас на східцях біля входу у ратушу є два леви, так от я третій, який посередині, який оберігає, тому що ми ніколи не допустимо, щоб Львів належав комусь іншому, крім львів'ян,

– пояснив міський голова.

Мер міста про будівництво сміттєпереробного заводу

У Львові почалось будівництво сміттєпереробного заводу. За словами Садового, пандемія коронавірусу ніяк на це не вплинула – усі роботи проводять чітко й за планом. Місто вже підвело усі комунікації й мережі та збудувало станцію компостування на місці майбутнього сміттєпереробного комплексу.

Зараз починається 2 етап будівництва – будуватимуть стіни сміттєпереробного заводу та завозитимуть обладнання. За проєктом, комплекс повинні побудувати протягом 24 місяців. Його введуть в експлуатацію або наприкінці 2022, або на початку 2023 року.

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Коротко про будівництво сміттєпереробного заводу