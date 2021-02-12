Кіберфахівці СБУ викрили схему майнінгу криптовалюти через несанкціонований доступ до комп'ютерних мереж. Зловмисники встановлювали клієнтам майнінг-ферми, а потім привласнювали біткойни з їхніх онлайн-рахунків.

Незаконний бізнес організували 2 жителів Львівщини. Якщо провину чоловіків доведуть у суді, їм загрожуватиме до 8 років у в'язниці.

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Як СБУ викрила зловмисників

За попередніми даними, 2 жителів області пропонували послуги зі встановлення та обслуговування майнінг-ферм для клієнтів, яких підшукували серед знайомих та друзів.

Після монтажу обладнання, зловмисники привласнювали згенеровану криптовалюту через несанкціонований доступ до онлайн-гаманців користувачів.

Також для мінімізації власних витрат чоловіки підключали майнінг-ферми до електромереж, у тому числі комунальних.

Під час обшуків у помешканнях чоловіків та за адресами розміщення технологічного обладнання правоохоронці виявили 9 комплексів майнінг-ферм і устаткування для незаконного підключення до електромереж.



"Бізнес" організували 2 жителів Львівщини / Фото Управління СБУ у Львівській області

Правоохоронці проводять розслідування

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за "несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів". Санкція статті передбачає покарання – від 3 до 8 років за ґратами.

Наразі слідчі продовжують проводити досудове розслідування злочину.



Під час обшуків вилучили 9 майнінг-ферм / Фото Управління СБУ у Львівській області



Правоохоронці відкрили кримінальне провадження / Фото Управління СБУ у Львівській області



Зловмисникам загрожує до 8 років за ґратами / Фото Управління СБУ у Львівській області



Досудове розслідування триває / Фото Управління СБУ у Львівській області