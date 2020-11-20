У Львові 19 листопада слідчі повідомили про підозру 30-річному львів'янину, який зламав облікові записи понад 1,5 тисячі користувачів мережі. Чоловік продавав паролі та логіни на одному з хакерських сайтів.

Чоловік зламував облікові записи за допомогою шкідливого програмного забезпечення. Йому повідомили про підозру за 3 статтями Кримінального кодексу. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.

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Як чоловік зламував сторінки користувачів мережі

30-річий львів'янин займався несанкціонованим втручанням у роботу комп'ютерів через інтернет.

Він за допомогою шкідливого програмного забезпечення здійснював кібератаки.

Так чоловік зламав понад 1,5 тисячі облікових записів.

Він зробив базу даних з логінами та паролями користувачів мережі та виставив її на продаж на одному з хакерських ресурсів.

Під час обшуків правоохоронці знайшли комп'ютерну техніку, мережеве обладнання, флешки, на яких зафіксовані електронні сліди злочину, та інші речові докази. Усі ці речі вилучили.

Що загрожує зловмиснику

Правоохоронці повідомили зловмиснику про підозру:

у несанкціонованому втручанні в роботу комп'ютерів;

створенні й збуті шкідливого програмного забезпечення;

несанкціонованому збуті інформації з обмеженим доступом.

Максимальне покарання, яке передбачене санкціями статей, – до 3 років за ґратами.

Досудове розслідування завершене. Правоохоронці скерували обвинувальний акт на розгляд суду.