У селі Липники, що на Львівщині, 21 березня правоохоронці затримали чоловіка, який вчиняв наругу над могилами. Зловмисник крав латунні розп'яття, які віддирав з надгробків.

За наругу над могилами чоловікові загрожує в'язниця. Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Читайте також Кришка люка вилетіла з-під коліс авто ДСНС і вбила дитину: у службі прокоментували моторошну ДТП Чоловік крав з пам'ятників латунні розп'яття Правоохоронці встановили, що 33-річний житель міста Пустомити демонтовував та крав латунні розп'яття з надмогильних пам'ятників на кладовищі у Липниках.

Поліцейські викрили зловмисника 21 березня близько 19:30.

Правоохоронці знайшли в сумці чоловіка 4 розп’яття, інструмент, який він використовував для демонтажу та інші речі.

Усі речові докази вилучили.

Зловмисник обкрадав могили / Фото поліції Львівщини Правоохоронці проводять розслідування За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за "наругу над могилою". Якщо провину чоловіка доведуть у суді, йому загрожуватиме від 17 до 68 тисяч гривень штрафу, до 6 місяців арешту або до 3 років за ґратами. Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Невдовзі суд обере зловмиснику запобіжний захід.

Чоловікові загрожує в'язниця / Фото поліції Львівщини

Невдовзі суд обере зловмиснику запобіжний захід / Фото поліції Львівщини

Правоохоронці проводять розслідування / Фото поліції Львівщини