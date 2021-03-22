Крав розп'яття: на Львівщині чоловіка затримали за наругу над могилами – фото

Джерело:поліція Львівщини
У селі Липники, що на Львівщині, 21 березня правоохоронці затримали чоловіка, який вчиняв наругу над могилами. Зловмисник крав латунні розп'яття, які віддирав з надгробків.
За наругу над могилами чоловікові загрожує в'язниця. Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування.
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Зловмисник обкрадав могили / Фото поліції Львівщини
За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за "наругу над могилою". Якщо провину чоловіка доведуть у суді, йому загрожуватиме від 17 до 68 тисяч гривень штрафу, до 6 місяців арешту або до 3 років за ґратами.
Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Невдовзі суд обере зловмиснику запобіжний захід.
Чоловікові загрожує в'язниця / Фото поліції Львівщини
Невдовзі суд обере зловмиснику запобіжний захід / Фото поліції Львівщини
Правоохоронці проводять розслідування / Фото поліції Львівщини