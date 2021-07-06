Крематорій у Львові: оголосили архітектурний конкурс на найкращий проєкт

У Львові оголосили архітектурний конкурс на найкращу проєктну пропозицію будівлі крематорію. Його планують звести на території Голосківського цвинтаря.

В управлінні архітектури та урбаністики ЛМР зазначили, що конкурс покликаний знайти найкраще проєктне рішення для будівлі крематорію. Призовий фонд становить 360 тисяч гривень.

До теми Плануємо до кінця літа мати візуалізацію, – Садовий про будівництво крематорію у Львові

У Львові оголосили архітектурний конкурс на проєкт крематорію

Головний архітектор міста Антон Коломєйцев зазначив, що відповідно до закону про архітектурну діяльність, існують об'єкти, проєктування яких повинне відбуватися виключно на конкурсній основі. Серед них є й новий львівський крематорій.

За словами Коломєйцева, для кожного архітектора проєкт такої будівлі є своєрідним викликом. Адже тут слід поєднати характер культовості та технологічну складову процесу кремації. Окрім цього, проєктувальнику потрібно зобразити місцеві культурні особливості та традиції.

Нещодавно в європейських містах відбулося кілька конкурсів на архітектурне вирішення крематоріїв, і ми сподіваємося, що пропозиції наших архітекторів будуть на такому ж високому рівні, з точки зору якості архітектури,

– додав головний архітектор Львова.

Він зазначив, що будівництву крематорію передувала велика підготовча робота. Зокрема, вносили зміни до містобудівної документації, яка вирішувала багато містобудівних аспектів – співіснування із кладовищем, доїзд, влаштування колумбаріїв, відводили земельну ділянку тощо. Однак тепер у Львові можуть розпочати архітектурний конкурс, на якому оберуть найкращий проєкт.

Цікаво Про жодну житлову забудову мова йти не може, – Садовий про продаж частини ЛАЗу

Що потрібно зробити проєктанту

Основними концептуальними завданнями конкурсу є розробити проєктну пропозицію комплексу крематорію із колумбарієм та ритуальним залом. Пропозиція повинна враховувати технологічну та духовну складові процесу кремації.

Окрім цього, проєктанту необхідно створити образ об'єкта, який матиме характер культової споруди без релігійного наповнення та відповідатиме тенденціям сучасної архітектури. Під час створення пропозиції слід також врахувати економічну складову реалізації проєктних рішень та утилітарність обслуговування і використання об'єкта.

Основні терміни конкурсу:

1 серпня, 17:00 – останній термін реєстрації на конкурс;

3 вересня, 17:00 – останній термін подачі конкурсних проєктів;

6 – 17 вересня – проведення засідання журі, визначення переможців конкурсу.

Читайте також У Львові на Сихові побудують перший ресторан McDonald's

Призовий фонд конкурсу – 360 тисяч гривень

У конкурсі визначили 3 премії. Розмір першої становить 160 тисяч гривень, другої – 120 тисяч гривень, а третьої – 80 тисяч гривень.

До складу журі конкурсу увійшли:

Антон Коломєйцев – начальник управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування Львівської міськради, головний архітектор міста;

Олег Гарасимюк — директор ЛКП "Виробничо-реставраційний комбінат обрядових послуг";

Олександр Вендзилович — архітектор, делегований представник від ЛОО НСАУ;

Петро Крупа — архітектор, головний архітектор проєктів ДІПМ "Містопроект";

Микола Рибенчук — архітектор, керівник архітектурної майстерні "Симетрія";

Марко Савицький — архітектор, керівник архітектурного бюро Savytskyy Design;

Юліан Чаплінський — архітектор.

До участі в конкурсі запрошують вітчизняних сертифікованих архітекторів та архітекторок з досвідом проєктування подібних громадських об'єктів.