Кричав й називав свинею: на Львівщині водій маршрутки відмовився везти АТОвця – фото

У селищі Шкло Яворівського району 7 квітня водій маршрутки сполученням Львів – Шкло накинувся з образами на учасника війни на Донбасі. Керманич не хотів везти чоловіка за посвідченням інваліда війни, тож почав кричати й називати його свинею.

У Львові на час карантину весь міський громадський транспорт курсує у режимі спецперевезень, тобто усі пільги скасували. Цим користуються нахабні водії приміських автобусів, хоч пільги в області продовжують діяти.

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Водій не хотів везти АТОвця за посвідченням

Інцидент трапився зранку 7 квітня у селищі Шкло. Батько журналістки 24 каналу Василь Мінджоса їхав на роботу до Львова. Він був учасником бойових дій на Донбасі, тож мав посвідчення інваліда війни.

Водій маршрутки не хотів везти АТОвця за посвідченням. Василь Мінджоса дав водієві 10 гривень за проїзд по Львову, адже у місті скасували пільги на проїзд на час карантину, а маршрутка їде на Головний залізничний вокзал. У відповідь водій кинув в АТОвця гроші й почав кричати.

Йти сідай ззаду, щоб я тебе навіть не бачив. Всі ви такі "воїни",

– заявив керманич.

Василь Мінджоса відповів, що платить лише за те, за що повинен заплатити. Після цього водій почав ображати АТОвця та називати його свинею.



Інцидент трапився в автобусі сполученням Шкло – Львів / Фото Василя Мінджоси

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Правоохоронці порадили АТОвцю написати заяву

У Новояворівську в маршрутку зайшли правоохоронці, адже під час карантину вони змушені ретельно перевіряти дотримання протиепідемічних норм. Василь Мінджоса розповів їм про інцидент, який трапився в автобусі. У той час водій продовжував лаятись. Поліцейські порадили АТОвцю написати на керманича заяву. Проте він не міг цього зробити, бо поспішав на роботу.

Соромно вже посвідчення витягувати. Простіше заплатити, ніж кожного разу вислуховувати крики та образи при пасажирах,

– розповів Василь Мінджоса.

Така ситуація трапляється вже не вперше. Відколи у Львові скасували пільги, водії обласних автобусів постійно вимагають гроші від пільговиків.

Нещодавно на Львівщині трапилась схожа історія – водій автобуса сполученням Бітля – Львів вигнав з салону доньку загиблого воїна АТО Діану Мінько. Чоловік також не хотів везти дівчину за посвідченням.



Водій накинувся на АТОвця з образами / Фото Василя Мінджоси