Директор Стрийського лісгоспу Ростислав Павлів, якого ДБР підозрює у службовій недбалості, подав декларацію за 2020 рік. Згідно з нею, дружина посадовця володіє криптовалютою на понад 57 мільйонів гривень, понад 20 земельними ділянками та кількома автівками.

Державне бюро розслідувань підозрює Павліва у службовій недбалості, яка коштувала державі 24 мільйони гривень. Правоохоронці вже скерували обвинувальний акт на розгляд суду.

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Дружина Павліва зберігає гроші у 3 видах криптовалют

Згідно з декларацією Ростислава Павліва, його дружина, Наталія Павлів, зберігає гроші у 3 видах криптовалют. Загальна сума її заощаджень у криптовалюті становить понад 57 мільйонів гривень:

983 біткоїни SV, що коштують близько 237 тисяч доларів;

776 ефіріумів – 1,8 мільйона доларів;

1409 латкоїнів – 372,4 тисячі доларів.

Посадовець також задекларував сережки, годинник та каблучки дружини з дорогоцінними каміннями. Окрім прикрас Наталія Павлів володіє чималою кількістю нерухомості:

17 земельних ділянок у Стрию загальною площею 13 тисяч квадратних метрів;

7 земельних ділянок у Львові;

квартира у Бережанах;

будинок у Стрию;

квартира у Львові;

3-поверховий будинок на вулиці Повстанській, 4, площею 754 квадратні метри.



Будинок Наталії Павлів на вулиці Повстанській / Фото Wikimapia

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Яким ще майном володіє родина директора Стрийського лісгоспу

Дружина директора Стрийського лісгоспу також володіє 2 автівками – Mercedes-Benz Class GLC 2017 року випуску та Mercedes-benz GLS-350 2020 року випуску. Своєю чергою, сам Ростислав Павлів є власником позашляховика Ford Ranger 2019 року випуску.

За декларацією посадовця, у 2020 році його дружина заробила майже 3 мільйони гривень від продажу цінних паперів і корпоративних прав у ТзОВ "Фрідом фінанс Україна". Своєю чергою, Павлів отримав у Стрийському лісгоспі трохи менше мільйона гривень зарплати.

Родина Павліва зберігає свої заощадження не лише у криптовалюті. Готівкою та на рахунках в банку у посадовця та його дружини є:

понад 112 тисяч доларів;

93 тисячі євро;

28 тисяч фунтів стерлінгів.

Зверніть увагу! ДБР скерувало на розгляд суду справу щодо директора ДП "Стрийське лісове господарство" Ростислава Павліва. Його звинувачують у службовій недбалості, що коштувало державі 24 мільйони гривень. Сам Павлів називає ці звинувачення тиском через його принципову позицію.