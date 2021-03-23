Правоохоронці звернулись до львів'ян щодо смерті 10-річного хлопчика / Скриншот з відео

У Львові 21 березня трапилась жахлива ДТП – авто ДСНС наїхало на аварійний каналізаційний люк, кришка якого вилетіла та вбила 10-річного пасажира авто, що їхало зустрічною смугою. Поліція закликає львів'ян допомогти розслідувати обставини загибелі дитини.