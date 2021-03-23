Кришка люка вбила 10-річного хлопчика: поліція просить львів'ян допомогти у розслідуванні

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Джерело:

поліція Львівщини

У Львові 21 березня трапилась жахлива ДТП – авто ДСНС наїхало на аварійний каналізаційний люк, кришка якого вилетіла та вбила 10-річного пасажира авто, що їхало зустрічною смугою. Поліція закликає львів'ян допомогти розслідувати обставини загибелі дитини.

У ДСНС призначили службове розслідування. Також обставини аварії розслідуватиме ДБР.

До теми Трагедія у Львові: кришка каналізаційного люка вбила 10-річного хлопчика

Правоохоронці закликають водіїв допомогти у розслідуванні

Львівські правоохоронці просять львів'ян допомогти встановити обставини смертельної аварії, яка трапилась 21 березня.

Для об'єктивного розслідування обставин ДТП, в якій загинув 10-річний хлопчик, просимо надати записи автомобільних відеореєстраторів водіїв, котрі проїжджали ділянкою вулиці Зеленої, 251 в період від 14 до 21 березня,
– мовиться у повідомленні поліції Львівщини.

Правоохоронці просять надавати записи відеореєстраторів слідчому Юрію Степаненку за адресою вулиця Степана Бандери, 1, кабінет №68, телефон – 0673712278.

Важливо! На ділянці дороги, де трапилася трагедія, не встановлені камери відеоспостереження управління безпеки міста. Тож встановити обставини ДТП можна лише зі свідчення очевидців та даних з відеореєстраторів.

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Коротко про смертельну ДТП

  • Близько 21:30 21 березня водій автомобіля ДСНС Mitsubishi L200 наїхав на каналізаційний люк.
  • Після цього кришка люка вилетіла з місця кріплення та влучила у лобове скло автівки Acura MDX, який рухався зустрічною смугою.
  • Вона розбила скло та поцілила у 10-річного хлопчика, який сидів на передньому пасажирському сидінні.
  • Дитина померла на місці ДТП.
  • Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху".
  • Винному у ДТП може загрожувати від 3 до 8 років за ґратами з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до 3 років.
  • Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування.
  • Також аварію розслідуватиме ДБР, адже одним з її учасників був співробітник ДСНС.