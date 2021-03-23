Кришка люка вбила 10-річного хлопчика: поліція просить львів'ян допомогти у розслідуванні

У Львові 21 березня трапилась жахлива ДТП – авто ДСНС наїхало на аварійний каналізаційний люк, кришка якого вилетіла та вбила 10-річного пасажира авто, що їхало зустрічною смугою. Поліція закликає львів'ян допомогти розслідувати обставини загибелі дитини.

У ДСНС призначили службове розслідування. Також обставини аварії розслідуватиме ДБР.

До теми Трагедія у Львові: кришка каналізаційного люка вбила 10-річного хлопчика

Правоохоронці закликають водіїв допомогти у розслідуванні

Львівські правоохоронці просять львів'ян допомогти встановити обставини смертельної аварії, яка трапилась 21 березня.

Для об'єктивного розслідування обставин ДТП, в якій загинув 10-річний хлопчик, просимо надати записи автомобільних відеореєстраторів водіїв, котрі проїжджали ділянкою вулиці Зеленої, 251 в період від 14 до 21 березня,

– мовиться у повідомленні поліції Львівщини.

Правоохоронці просять надавати записи відеореєстраторів слідчому Юрію Степаненку за адресою вулиця Степана Бандери, 1, кабінет №68, телефон – 0673712278.

На ділянці дороги, де трапилася трагедія, не встановлені камери відеоспостереження управління безпеки міста. Тож встановити обставини ДТП можна лише зі свідчення очевидців та даних з відеореєстраторів.

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Коротко про смертельну ДТП