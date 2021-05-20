"Кришував" масштабне розкрадання лісу на Львівщині: СБУ затримала поліцейського – фото

Співробітники СБУ викрили стрийського поліцейського на "кришуванні" масштабного розкрадання лісу. Правоохоронця затримали під час отримання ним хабаря. Йому загрожує в'язниця.

Поліцейський обіцяв виготовити фіктивні документи, за якими можна було б перевозити крадену деревину. Невдовзі йому повідомлять про підозру.

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Поліцейський "кришував" розкрадання лісу

СБУ викрила оперуповноваженого Стрийського РУ Нацполіції, який покривав діяльність приватних пилорам за систематичні хабарі.

Слідчі встановили, що правоохоронець гарантував посприяти у закритті кримінальних проваджень, які розпочали під час фіксації крадіжок лісу.

Зловмисник обіцяв виготовити підроблені документи, за якими можна було перевозити крадену деревину та пиломатеріали.

Співробітники СБУ затримали чоловіка під час одержання чергового хабаря.

Поліцейський отримав 8 тисяч гривень за закриття кримінального провадження щодо незаконного перевезення лісу.

Дивіться фото, як СБУ затримала поліцейського / Фото СБУ

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Правоохоронцеві загрожує в'язниця

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за "прийняття пропозиції або одержання неправомірної вигоди". Невдовзі поліцейському повідомлять про підозру та оберуть запобіжний захід.

Якщо провину зловмисника доведуть у суді, йому загрожуватиме від 5 до 10 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади до 3 років та конфіскацією майна.

Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Вони намагаються встановити додаткові факти отримання хабарів поліцейським та особи його спільників серед правоохоронців. Викриття затриманого проводили співробітники СБУ та ДБР.