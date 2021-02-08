Кризові ситуації мають навчити нас об'єднуватись, – Садовий розповів про заметіль у Львові

У Львові протягом доби випало понад 30 сантиметрів снігу. Мер міста Андрій Садовий розповів, що така кризова ситуація повинна об'єднати львів'ян. Зараз навантаження на комунальні служби є дуже великим, тому містянам слід самотужки подбати про свої подвір'я, якщо у них є така можливість.

За словами Андрія Садового, більшість скарг на снігові замети у подвір'ях, які потрапляють на гарячу лінію Львова, стосуються будинків, які перебувають під відповідальністю ОСББ та керівних компаній. Проте близько 20% таких будинків поки не уклали угоди з обслуговуючими компаніями.

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У Львові випало понад 30 сантиметрів снігу

Садовий розповів, що у Львові протягом доби випало понад 30 сантиметрів снігу.

Це стихія. Вона не запитує і не обирає, куди падати, а куди – ні. Сніг рівномірно засипає усі райони міста, вулиці, стежки й прибудинкові території,

– зазначив міський голова.

Мер додав, що для комунальних служб пріоритетом є розчищення від снігу головних магістралей, адже саме тут є найбільша небезпека аварій. Так, міжбудинкові дороги та вулиці почнуть очищати лише після того, як закінчать роботи на головних дорогах міста.

Кризові ситуації повинні об'єднувати людей

За словами Садового, кожен повинен нести відповідальність за свою роботу. Тому він як мер міста розуміє свою відповідальність.

Це правило, яке я сам встановив і тільки так воно має працювати. Але все ж давайте не забувати про співвідповідальність за своє майно і побут,

– заявив Садовий.

Мер розповів, що він, як мешканець Львова, разом зі своєю сім'єю розчистив територію біля свого будинку. Як зазначив Садовий, "в такій ситуації це нормально і так може зробити кожен".

"Такі кризові ситуації мають навчити нас об’єднуватись і бути єдиним механізмом, який справляється з усіма бідами", – підсумував мер.