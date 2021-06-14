Кров лила фонтаном: у Львові лікарі врятували малюка, який пережив клінічну смерть

Лікарі Львівської обласної клінічної лікарні "Охматдит" врятували життя 1,5-річному хлопчику. У малюка під час операції зупинилось серце і він пережив клінічну смерть.

Хвороба маленького пацієнта починалася зі звичайної бактерійної інфекції. У нього в 1 рік та 7 місяців заболіло горло.

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Спочатку хлопчика лікували на Івано-Франківщині

Дитину лікував сімейний лікар у містечку на Івано-Франківщині. Через 3 тижні хлопчику раптово стало зле. Тоді його скерували до обласного центру з підозрою на паратонзилярний абсцес – скупчення гною у горлі.

Батьки дитини розповіли, що в Івано-Франківській обласній лікарні медики спробували пунктувати абсцес. Проте під час того, як лікар намагався прибрати гній з горла, у дитини почалася кровотеча. Після цього хлопчика перевели у реанімацію. Наступного дня процедуру спробували провести знову, проте під час пункції нічого не отримали. Саме тоді батьки забили на сполох.

Івано-Франківські лікарі радили їм відвезти хлопчика до Києва. Проте батьки вирішили лікувати свого сина у львівському "Охматдиті".



Лікарі намагались прибрати гній з горла дитини / Фото "Охматдиту"

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У хлопчика в горлі був згусток крові

Поки батьки везли хлопчика у Львів, завідувач ЛОР-відділення "Охматдиту" Федір Юрочко аналізував знімки його МРТ. Медики очікували побачити великий абсцес об'ємом приблизно 120 мілілітрів, який вже переходив з правої частини горла на ліву. Після консиліуму дитину взяли в операційну.

Медики розкрили абсцес, проте гною там майже не було. Натомість лікарі побачили багато несвіжих згустків крові. Хлопчик мав усі ознаки сепсису та септичного шоку. Згустки крові прибрали, а частинку м'яких тканин горла передали на гістологію. Наприкінці операції у хлопчика почалась масивна кровотеча. Медики її відразу ж зупинили. Хлопчика поклали в реанімацію.

Гістологічне дослідження показало, що у горлі дитини й справді був згусток крові. Проте лікарям "Охматдиту" здалось підозрілим, що звичайний згусток крові міг викликати стільки проблем. Тож медики повинні були встановити справжню причину недуги хлопчика.



В горлі малюка знайшли згусток крові / Фото "Охматдиту"

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У хлопчика зупинилось серце

Невдовзі у маленького пацієнта знову почалась масштабна кровотеча. За словами медиків, кров з горла дитини лилася фонтаном.

Команда медиків спрацювала блискавично: за мить реаніматолог несе дитину в операційну, ЛОР тампоном затискає місце кровотечі, ще один ЛОР працює мішком Амбу, щоб дитина дихала,

– розповіли в "Охматдиті".

На 3 хвилини в хлопчика зупинилося серце. Медики зробили йому непрямий масаж серця та пряме переливання крові. Троє лікарів в операційній дали дитині свою кров. На щастя, серце малюка вдалося запустити.

До лікарів "Охматдиту" приєдналася команда судинних хірургів і кардіохірургів з Львівської обласної клінічної лікарні. Лікар 4 години тримав місце кровотечі, поки хірурги перев'язували судину. Хлопчику перетиснули зовнішню сонну артерію, і кровотеча зупинилася.



Медики віддали хлопчику свою кров / Фото "Охматдиту"

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Через тиждень історія повторилась

Через тиждень хлопчик знову виплюнув 2 згустки крові. Медики не чекали кровотечі й вирішили зробити йому КТ-ангіографію судин. Проте у день, на який призначили обстеження, у малюка знову почав стікати кров'ю. Його терміново перевезли в операційну.

"На КТ ми їхали у стані підвищеної бойової готовності. Радіологи побачили несправжню аневризму внутрішньої сонної артерії (так звана псевдоаневризма). Спочатку ми думали, що проблема у зовнішній сонній артерії, а виявилося, що була також проблема й у внутрішній сонній", – зазначили в "Охматдиті".

Лікарі врешті встановили справжню причину недуги хлопчика. Діагностику заплутало те, що обхідні судини з'явилися з протилежного боку так, ніби проблема була у зовнішній сонній артерії. Медики зробили малюку ендоваскулярну операцію – через маленький розріз у судині стегна аневризму виключили із загального кровоплину.

Завідувач ЛОР-відділення Федір Юрочко розповів, що наразі хлопчик почувається добре. Його артерія виконує свою функцію, тож малюк нарешті поїхав додому. Проте медики залишаться на зв'язку з його мамою, щоб контролювати стан хлопчика.

За словами Юрочка, у світовій медичній літературі не описано випадків псевдоаневризми внутрішньої сонної артерії у дитини такого малого віку. Тож медики "Охматдиту" зіткнулися з унікальним випадком.



У хлопчика була псевдоаневризма внутрішньої сонної артерії / Фото "Охматдиту"



Наразі хлопчик почувається добре / Фото "Охматдиту"