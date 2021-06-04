Де у Львові можна влаштувати пікнік: підбірка найкращих локацій для відпочинку

У Львові є безліч місць, де можна влаштувати пікнік. Проте для любителів вогнищ та шашликів все ж є деякі обмеження.

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Де у Львові піти на пікнік

Львівські парки дивують містян та туристів своєю красою. Тут ростуть унікальні дерева, оточені зеленими галявинами. На м'яких газонах кожен охочий може організувати пікнік. Щоб не зіпсувати траву, тут заборонено розводити вогнища безпосередньо на землі. Однак можна користуватись газовою горілкою. Загалом у Львові є понад 30 локацій для відпочинку на природі без мангала:

Замарстинівський парк;

парк "Під Голоском";

парк 700-річчя Львова;

оглядова тераса парку "Кортумова гора";

парк СКА;

лісопарк Білогорща;

заказник "Торфовище Білогорща";

Скнилівський парк;

парк "Горіховий гай";

парк "Залізна вода";

парк Івана Павла II;

майданчик спостереження за літаками;

Снопківський парк;

гора Хомець;

гора Баба Род;

гора Стефана;

парк Знесіння;

парк Погулянка;

Медові печери;

Чортові скелі у Винниках та інші.



Парк Погулянка / Фото "Офіційного сайту міста Львова"

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Де можна влаштувати барбекю

Офіційно розпалювати вогонь у Львові можна лише у 2 місцях – у Брюховицькому лісі зі сторони Рясного та біля озера у парку Знесіння. Там є альтанки з мангалами, тож ваш відпочинок не зашкодить природі.

Брюховицький ліс

Брюховицький ліс, який розташовується на пагорбах Розточчя, починається від межі Львова до східних околиць Брюховичів та сіл Воля-Гомулецька і Малі Грибовичі. Його загальна площа становить понад 3,2 тисячі гектара.

Він є й справді унікальним природним лісом. Лише тут можна побачити, як разом ростуть сосни, дуби, буки, ялиці, смереки, клени та інші дерева.

Брюховицький ліс – улюблене місце відпочинку львів'ян. Він має неабиякий попит серед любителів велопрогулянок.



Брюховицький ліс / Фото Бориса Празнікова

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Парк Знесіння

Парк Знесіння (Кайзервальд) розташований майже у центрі Львова. Там є чимало цікавих локацій – озеро, Музей архітектури та побуту, лижний спуск із залишками бобслею тощо. Біля озера є невеликий пляж та пікнікова зона, де можна відпочити й приготувати барбекю у дерев’яних альтанках.

Подекуди Кайзервальд може здавитись дуже диким, адже тут є мало заасфальтованих доріжок. Проте у цьому парку можна знайти місця, у яких відкриватиметься чудова панорама Львова. Також тут є дитячі та спортивні майданчики й безліч лавочок.

Окрім цього, у парку можна встановлювати намети. Тож для людей, які полюбляють відпочивати на свіжому повітрі, Знесіння – це оптимальний варіант.



Парк Знесіння / Фото MD-Ukraine

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Також у Львові та навколо нього є безліч водойм

Окрім парків, у межах Львівської ОТГ є місця для відпочинку біля водойм. Проте там заборонено плавати, адже біля цих озер немає рятувальників.

озеро Стосика;

озеро на вулиці Панча (наразі його реконструюють);

став Світанок на вулиці Липинського;

озеро в парку Знесіння;

озеро в парку Погулянка;

зелене Око у Снопківському парку;

озеро на вулиці Бучми;

озеро на вулиці Тернопільській;

озеро Цегельне на вулиці Володимира Великого;

озеро в парку "Горіховий Гай";

карстове озеро на перехресті Стрийська – Наукова;

озера на Хуторівці;

річка Зубра;

озера на вулиці Райдужній;

озеро Бетонка на вулиці Антонича;

став ветеринарного університету;

ставок у Стрийському парку;

Левандівське озеро;

Піскові озера на вулиці Чупринки;

Панське озеро на вулиці Сотника Панаса;

Клепарівський потік;

озера "Провесінь" у Винниках;

ставки біля ботанічного саду аграрного університету у Дублянах;

Дублянське озеро;

Недільчинське водосховище у Зашкові;

озеро в Рудному;

озеро Піщане у Брюховичах.

Якщо ж ви хочете поплавати, то слід їхати на озера у Брюховичі або Волю-Гомулецьку.

Брюховицьке озеро

У селищі Брюховичі є 3 озера. У двох з них розводять рибу, тож там особливо не відпочинеш. А ось біля третього озера можна покупатись та позасмагати. Також тут є можливість орендувати шезлонги або альтанку з мангалом.

До озера напрочуд легко доїхати автомобілем або громадським транспортом. Зі Львова до Брюховичів курсують 3 маршрутки: №8, 22 та 144. Перші дві – зупиняються поблизу озера, а третя – біля залізничної станції "Брюховичі", від якої приблизно 15 хвилин необхідно йти пішки.



Брюховицьке озеро / Фото ZAXID.NET

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Озеро у Волі-Гомулецькій

За 16 кілометрів від центру Львова, у селі Воля-Гомулецька, розташована база відпочинку "Альбатрос". Тут можна поплавати та орендувати альтанку. Проте шезлонгів та парасольок біля озера немає.

Вхід на пляж коштує 50 гривень з людини, а для дітей до 15 років – безкоштовно. Оренда альтанки – 400 гривень. Окрім цього, на базі відпочинку є сауна, готель та кафе.



Озеро у Волі-Гомулецькій / Фото Олега Сироватки