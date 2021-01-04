Львівські правоохоронці 3 січня прибули за викликом щодо домашнього насильства. У квартирі на них напав агресивний чоловік. Тепер зловмиснику загрожує в'язниця.

Зловмисник побив одного з поліцейських. Правоохоронці проводять досудове розслідування. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.

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Як чоловік напав на поліцейських

Близько опівночі патрульні отримали повідомлення про домашнє насильство, яке трапилось в одному з будинків на вулиці Донецькій.

Не гаючи часу, правоохоронці виїхали на місце виклику.

У квартирі вони зустріли 38-річного львів'янина, який і був причетний до правопорушення.

Чоловік був дуже агресивний. Він лаявся, а потім зненацька вдарив одного з правоохоронців кулаком в обличчя

Що загрожує зловмиснику

Слідчі відкрили кримінальне провадження за насильство щодо правоохоронця. Максимальне покарання, яке загрожує зловмиснику – до 5 років за ґратами.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування.