Кулаком в обличчя: у Львові агресивний чоловік напав на поліцейських
У Львові чоловік напав на правоохоронців / Фото з відкритих джерел (Ілюстративне фото)
Львівські правоохоронці 3 січня прибули за викликом щодо домашнього насильства. У квартирі на них напав агресивний чоловік. Тепер зловмиснику загрожує в'язниця.
Зловмисник побив одного з поліцейських. Правоохоронці проводять досудове розслідування. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.
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Як чоловік напав на поліцейських
- Близько опівночі патрульні отримали повідомлення про домашнє насильство, яке трапилось в одному з будинків на вулиці Донецькій.
- Не гаючи часу, правоохоронці виїхали на місце виклику.
- У квартирі вони зустріли 38-річного львів'янина, який і був причетний до правопорушення.
- Чоловік був дуже агресивний. Він лаявся, а потім зненацька вдарив одного з правоохоронців кулаком в обличчя
Що загрожує зловмиснику
Слідчі відкрили кримінальне провадження за насильство щодо правоохоронця. Максимальне покарання, яке загрожує зловмиснику – до 5 років за ґратами.
Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування.
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