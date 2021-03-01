Співробітники Галицької митниці знайшли у поштових відправленнях кулі, гільзи та частини зброї, які задекларували як вітаміни. Розшукати заборонені товари митникам допоміг службовий собака.

Кулі, гільзи та частини зброї знайшли у 3 міжнародних поштових відправленнях. Їх надіслали в Україну з США. До теми Понад 700 пачок цигарок у Land Rover: прикордонники затримали контрабандиста – фото Як митники знайшли кулі у посилках Під час митного огляду 3 міжнародних поштових відправлень митники за допомогою службового собаки знайшли 2,6 тисячі куль, 50 гільз, спусковий механізм та раму до вогнепальної зброї.

Згідно з поштовими митними деклараціями, їх надіслали з США жителям різних областей України.

Кулі та частини зброї задекларували як "речі домашнього вжитку" та "вітаміни".

Митники склали протоколи про порушення митних правил за "недекларування товарів комерційного призначення".

Усю контрабанду вилучили. Дивіться фото, що саме знайшли митники / Фото Галицької митниці